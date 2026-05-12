台股頻創新高 ETF 商品受益人數創高 建議拉回偏多操作、分批布局

台股頻創新高，台股ETF人氣紅不讓。根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，上周台股ETF新增一檔主動野村臺灣高息（00999A），帶動總受益人數周增26.1萬人，總人數達1,484.4萬人，連三周創高，即將挑戰1,500萬人大關；其中，有29檔台股ETF的受益人同步創高。

統計受益人創新高前十名，包括元大台灣50、主動統一台股增長、 凱基台灣TOP 50、主動群益科技創新、主動群益台灣強棒、元大台灣50正2、主動復華未來50、中信關鍵半導體、主動國泰動能高息、主動野村臺灣高息等，其中主動式台股ETF有多達六檔上榜。

展望台股後市，主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，在操作策略上，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取拉回偏多操作與分批布局的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。短期來看，5月波動仍較大，除有戰爭影響外，包含報稅以及獲利了結賣壓等可能對股市帶來壓力。然而長期來看，AI在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期發展明確，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易強調，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。與此同時，部分傳統產業與新興領域的復甦也為投資者提供多元化選擇，豐富資產配置的可能性。

主動野村臺灣高息ETF經理人游景德表示，高息加上成長題材，可望成為下一階段台股配置的重要主軸。

主因企業配息水準在過去幾年持續提高，現金殖利率具備防禦與收益支撐效果。另一方面，AI相關產業在歷經評價修正後，基本面仍受惠於長期需求擴張，成為帶動台股成長動能的關鍵引擎。