股票型 ETF 資金追著跑

過去一周整體股票型ETF續獲淨流入291億美元，為連續第六周淨流入。主要是美國市場獲186.1億美元淨流入，日本與拉美市場分別獲9.4億與3.0億美元淨流入，但中國、亞洲與歐洲仍遭調節，分別淨流出72.9億、70.7億與4.9億美元淨流出。

市場焦點已從中東局勢轉向更多正面因子，美國就業市場數據與企業財報顯示其景氣與獲利均深具韌性，美股邁向連六周走揚且全球股債全面揚升。

富蘭克林證券投顧指出，全球股市4月以來展開強勁反彈，市場聚焦正面訊號因子並積極追價。當前美國景氣雖面臨高油價與偏高利率可能維持更長一段時間的逆風，但就業市場表現強韌，企業財報也持續展現美國獲利基本面韌性。觀察現階段在投資情緒偏熱而指數刷新歷史高點下，須留意市場仍面臨來自地緣政治、通膨與政策面的多重考驗。

整體而言，宏觀環境有利風險性資產延續多頭格局，建議核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，兼具股市成長及債息收益機會，股票看好科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，建議已進場者續抱參與，無須預設高檔以免錯失漲升機會，空手者採取買黑不買紅或分批加碼，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，AI投資題材持續支撐科技股表現，尤其大型CSP業者對GPU、網通、HBM及光通訊需求強勁，第1季企業財報與資本支出展望也未明顯轉弱，隨之帶動相關供應鏈漲勢。雖然漲多難免面臨獲利了結賣壓，不過後市表現依然值得關注。

近期類股輪動快速，預期盤勢恐維持高檔震盪，因此建議投資人可聚焦在訂單能見度高、產業供需緊俏的優質企業，亦可透過能隨市況靈活調整持股的主動式美股ETF來參與AI行情。

主動安聯美國科技ETF經理人洪華珍指出，美國擁有全球最成熟創新生態系，有利突破科技轉化規模商業應用，推動企業競爭力提升。