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海外股票基金 科技最猛 復華亞太神龍、統一大龍印等近月報酬皆逾47%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

全球企業持續擴大AI資本支出，加上雲端、高速運算與先進半導體需求強勁，帶動多數海外股票型科技基金績效亮眼，科技型表現最佳。而考量市場評價面偏高與波動風險，建議可透過定期定額或分批布局方式，參與科技長線成長趨勢。

近期市場受惠AI熱潮延燒、美股與亞洲科技股同步強彈，海外股票型基金近月績效亮眼。

根據統計，近一月績效主要由科技與創新題材基金包辦，報酬率介於38%至48%之間，明顯優於加權指數同期26.1%的漲幅。

其中，復華亞太神龍科技近月報酬達47.8%，表現最佳；瀚亞亞洲科技資本家股票也有47.4%的亮眼成績；統一大龍印基金以47.3%緊追在後。亞洲科技股在AI伺服器、半導體與高效能運算需求帶動下，持續成為市場焦點。

由近一年績效來看，科技型基金更展現驚人爆發力。統一新亞洲科技能源漲249.6%、統一大龍印漲231.1%、瀚亞亞洲科技資本家股票漲209.5%、凱基台商天下漲206.2%、復華亞太神龍科技漲202.1%、統一全球新科技漲201%等多檔基金年報酬率突破200%，大幅領先加權指數同期104%的漲幅。

綜合復華、統一、安聯投信表示，AI基礎建設與終端應用將齊頭並進，中長期仍看好亞洲半導體大廠的發展；事實上，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，亞洲科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的。儘管短期波動與估值壓力仍在，但中長期來看，在資本實力與獲利模式上，仍具備顯著優勢。

野村投信投資策略部副總經理樓克望建議，隨著全球雲端服務商（CSP）與AI 平台持續擴大資本支出，伺服器供應鏈訂單能見度明顯改善，PCB規格升級與用量增加，市場對高階PCB、HDI及ABF載板需求回溫的預期持續升溫。

科技股 股票 基礎建設

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