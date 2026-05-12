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外資愛台股買超冠亞洲 上周淨流入55億美元 印尼也受青睞

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

外資上周在新興亞股中最愛台股，買超台股55.4億美元，第二大買超是印尼的7.1億美元；韓股遭賣超33.7億美元金額最高，其次是印度遭賣超6.5億美元。新興亞股上周全面收紅，韓股在外資賣超下仍漲13.6%，其次是台股漲6.8%、越南漲3.3%。

今年以來，外資在新興亞股中只買超兩個市場，即泰國的5億美元、馬來西亞的3.9億美元，賣超則以對南韓賣超397.9億美元最多，其次是賣超印度216.6億美元；主要新興亞股以南韓漲85.6%最優，再來是台灣的44.2%、泰國的18.2%，但印尼跌20%最弱。

外資上周大幅回補台股，玉山市值動能50（009803）經理人楊立楷表示，就技術面而言，台股站穩40,000點以來，成交金額連日維持在兆元以上，顯示市場資金動能充沛，但須留意20日輝達即將公布財報、月線乖離率逐步擴大，市場可能出現獲利了結賣壓。

主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，年報及股利政策陸續公布，持續留意股息率不錯且獲利持續成長的個股；主題則放在受惠AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

越南無懼外資賣超，今年來仍漲6.2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股連四天走揚，主要漲勢來自大型地產、銀行等族群。

其中，越南企業金融需求快速擴張，吸引新加坡三大行星展、華僑、大華銀行擴大布局。越南逐漸成為具規模的內需市場，並受惠「中國+N」戰略，經濟成長與出口動能提升，推升銀行業務機會。

外資持續賣超，印度今年來跌幅擴大到10%。群益印度中小基金經理人向思穎表示，從已公布財報的公司來看，平均獲利比預期超出3%，其中又以核心消費、工業、金融等產業最優。從資金面來看，內資持續流入，外資賣超減緩，預期印度後市將陸續回穩，投資人可關注符合國際趨勢的產業，如能源與國防、電力設備相關等。

韓股 外資 印尼

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