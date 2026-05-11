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美伊停戰曙光助攻 美股基金狂吸金93億美元居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美股示意圖。路透
美股示意圖。路透

和平預期與企業財報助攻，全球股市齊漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年4月30日至5月6日止近一周，美股基金以淨流入93.33億美元居冠，其他除拉丁美洲以淨流入0.35億美元外，其餘呈現淨流出。

安聯投信表示，強勁企業財報和美伊結束戰爭希望支撐股市表現。美伊和平協議再現曙光，對歐洲正面意義更勝美國，市場對歐洲央行6月升息預期下滑，同時也將有利於企業獲利基本面。

根據統計，近一周標普500上漲1.79%，NASDAQ指數大漲3.68%，道瓊歐洲600指數上漲1.02%。中東局勢仍反覆，但市場影響已逐漸鈍化，科技類股企業財報強勁表現支持AI需求前景，激勵台韓日等股市利多情緒。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，中東局勢不明但暫避免進一步升級，企業財報強勁表現支持AI需求前景，隨投資人風險偏好升溫，推動成長股及AI相關概念股上揚，美股一度創下新高，各類股中以科技最佳。

洪華珍表示，隨著超級財報周登場，重量級企業財報表現儼然成為市場的焦點。截至目前，目前已公布的 S&P 500 成分企業第1季財報，其中超過八成優於市場預期，整體企業獲利動能強勁。市場焦點集中於四大AI雲端服務業者，不僅全數超越市場預期，更顯示AI投入已開始系統性轉化為實質盈餘成長。

洪華珍更點出，雲端業務加速、廣告收入創新高與利潤率同步擴張，亦顯示AI應用已深入核心商業模式；同時，四大CSP全面上調AI資本支出，市場預估2026年全球雲端巨頭在AI領域的資本支出將達7,510億美元，年增率高達83%，此一支出上修趨勢亦同步推升AI基礎設施相關企業的獲利預期，進一步支撐科技股盈餘前景。

美股 NASDAQ 歐洲

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股息再投入發揮關鍵力 富蘭克林：長期投資激勵資產成長力

這兩年多來股市多頭氣氛濃厚，重配息的聲音漸弱，取而代之的是把握趨勢正盛選擇不配息、股息收益再投入。富蘭克林證券投顧分析，投資人偏好常跟市場風向及個人所處階段而有所不同，喜愛配息與否並無絕對的優劣，做決定之前投資人不妨先「確認理財目的」，例如年輕族群應把追求長期累積效益放在理財目標的第一位，挑選不配息、股息再投入的股票型基金將是好的開始，若仍偏好配息型商品，也能適時適量將配息再投資，把握市場續揚行情。

美股硬挺成長動能強 法人看好經濟具韌性 企業獲利佳

雖然中東供應鏈持續受到干擾，但美股主要指數仍頻創新高。法人指出，美國經濟仍具韌性，企業獲利強勁，且市場持續上修獲利預期，將持續支撐美股。人工智慧（AI）基礎建設投資加速擴張，更是重要的投資主題。

AI 需求正旺及大廠擴產腳步持續 台股科技基金逢回布局

AI雙雄台積電及輝達皆為今(2026)年展望奠定樂觀基調，在AI需求正旺及大廠擴產腳步持續下，台股企業成長動能強勁，分析師預估2026年~2027年台股EPS年增率高達約49%及20%，科技股將是最大貢獻者，短線若遇大幅回檔，皆可伺機布局台股科技基金。

AI 應用挹注成長動能 美科技基金後勁十足 專家建議定期定額布局

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全球市場觀測站／美韓台股 多頭氣勢強

中東衝突尚未落幕，但最為恐慌的時刻應已過。隨能源價格回落，加上企業財報報喜與AI題材持續發酵下，激勵全球主要股債市齊揚。值得留意的是，在科技股強勢領軍下，包括美股、韓股、台股近日皆再創歷史新高，多頭氣勢強盛。

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