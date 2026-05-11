美伊停戰曙光助攻 美股基金狂吸金93億美元居冠

和平預期與企業財報助攻，全球股市齊漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年4月30日至5月6日止近一周，美股基金以淨流入93.33億美元居冠，其他除拉丁美洲以淨流入0.35億美元外，其餘呈現淨流出。

安聯投信表示，強勁企業財報和美伊結束戰爭希望支撐股市表現。美伊和平協議再現曙光，對歐洲正面意義更勝美國，市場對歐洲央行6月升息預期下滑，同時也將有利於企業獲利基本面。

根據統計，近一周標普500上漲1.79%，NASDAQ指數大漲3.68%，道瓊歐洲600指數上漲1.02%。中東局勢仍反覆，但市場影響已逐漸鈍化，科技類股企業財報強勁表現支持AI需求前景，激勵台韓日等股市利多情緒。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，中東局勢不明但暫避免進一步升級，企業財報強勁表現支持AI需求前景，隨投資人風險偏好升溫，推動成長股及AI相關概念股上揚，美股一度創下新高，各類股中以科技最佳。

洪華珍表示，隨著超級財報周登場，重量級企業財報表現儼然成為市場的焦點。截至目前，目前已公布的 S&P 500 成分企業第1季財報，其中超過八成優於市場預期，整體企業獲利動能強勁。市場焦點集中於四大AI雲端服務業者，不僅全數超越市場預期，更顯示AI投入已開始系統性轉化為實質盈餘成長。

洪華珍更點出，雲端業務加速、廣告收入創新高與利潤率同步擴張，亦顯示AI應用已深入核心商業模式；同時，四大CSP全面上調AI資本支出，市場預估2026年全球雲端巨頭在AI領域的資本支出將達7,510億美元，年增率高達83%，此一支出上修趨勢亦同步推升AI基礎設施相關企業的獲利預期，進一步支撐科技股盈餘前景。