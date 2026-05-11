股息再投入發揮關鍵力 富蘭克林：長期投資激勵資產成長力

這兩年多來股市多頭氣氛濃厚，重配息的聲音漸弱，取而代之的是把握趨勢正盛選擇不配息、股息收益再投入。富蘭克林證券投顧分析，投資人偏好常跟市場風向及個人所處階段而有所不同，喜愛配息與否並無絕對的優劣，做決定之前投資人不妨先「確認理財目的」，例如年輕族群應把追求長期累積效益放在理財目標的第一位，挑選不配息、股息再投入的股票型基金將是好的開始，若仍偏好配息型商品，也能適時適量將配息再投資，把握市場續揚行情。

富蘭克林證券投顧解釋，同一檔基金通常會設計月配、季配或年配、累積型等股份以因應不同投資需求，其中所謂累積型也就是不配息，意指基金把產生的股息、利息收益等直接再投入取代發派給投資人，好處是這些股息或利息收益等資金，有機會進一步參與市場並因時間拉長而有複利空間，同時也較沒有因配息所衍生的稅務，非常適合長期投資、聚焦在資產增值目的。

以現階段最受矚目科技股來說，儘管多數科技業以追求企業成長為主而未有明確股息政策，那斯達克指數近十年平均股利率仍有0.9%，但別小看這微小的股利率加上時間紅利催化出來的後座力，從2003年十月起長期持有到今年第一季底，股息再投入後創造1388%的累積報酬率，未再投資者是1108%，兩者落差280%。

再看全球市場火車頭的美股，如果從1990年1月長期投資且股息再投資到2026年第1季底，累積報酬達3738%，無股息再投資的累積報酬則縮小到1,747%，投資結果更兩極；若同一時間是鎖定股利率較高的股息成長股（史坦普500股息貴族指數）且股息再投資，複利效果尤為顯著，可見股利運用是影響資產整體表現的關鍵主因之一。

股市名言之一「漲時重勢、跌時重質」，其實就是要把握趨勢和精選標的，當行情進入快速輪動週期，有選股能力的經理團隊往往能為基金創造更好報酬機會。針對近期美股及科技股高檔震盪頻繁的走勢，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修．席歐帕觀察，現階段AI基本面強勁、估值合理，泡沫風險仍低，整體產業發展相對健康。

回顧1980年以來，從個人電腦、網際網路、行動裝置、雲端到AI應用擴散等，幾乎每十年就有顛覆性技術誕生，不間斷的推動科技股長線漲升，以那斯達克指數為例，自1980年1月長期持有到今年第1季底，回報有181倍之多，說明參與中長期趨勢正向市場且要有所收獲，長期投資是重要心法。

富蘭克林證券投顧建議，基金投資人首先應確認理財目的，是追求長期性資產累積效益還是需要配息收益滿足像是退休後生活所需，而即使是單純偏好配息型基金，也不妨加以善用這筆資金，適時適量的再投入為理財助攻，不輕縱難得的股市多頭行情及一去不復返的時間紅利。