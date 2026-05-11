快訊

川普訪中行程出爐！安排3天2夜 眾所矚目的「川習會」選在這天

NBA／巫師神抽狀元籤破除「魔咒」 溜馬超落寞第5順位白送快艇

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 需求正旺及大廠擴產腳步持續 台股科技基金逢回布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

AI雙雄台積電（2330）及輝達皆為今(2026)年展望奠定樂觀基調，在AI需求正旺及大廠擴產腳步持續下，台股企業成長動能強勁，分析師預估2026年~2027年台股EPS年增率高達約49%及20%，科技股將是最大貢獻者，短線若遇大幅回檔，皆可伺機布局台股科技基金。

台股近日一度突破42K大關，整體而言，戰事發展與油價表現對股市影響逐漸淡化，市場將回歸產業基本面。台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台積電第1季法說會釋出比市場預期更佳的樂觀展望，AI相關需求強勁，管理層計畫在台南、亞利桑那及日本廠區擴建3奈米產能，並持續將5奈米產線轉向3奈米。

台積電2026年資本支出落在520~560億美元區間上緣，年增率超過30%，且未來三年（2026~2028年）資本支出總額將顯著高於過去三年的1,010億美元。另一方面，CSP廠商積極開發AI ASIC伺服器，2026~2028年持續放量，同時，Gemini 3.0的傑出表現促使其他CSP如Meta、微軟等也向Google採購TPU，使台系TPU供應鏈可望大幅受惠，皆為台股科技股注入強心針。

沈建宏表示，後市盤面關注的變數包括：一、美伊談判的後續發展；二、未來油價以及LNG價格是否失控；三、美國與台灣企業財報以及法說會展望。

操作上，應留意新題材與輪漲，預期個股表現將優於大盤表現；類股方面，看好AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；其他如光通訊供應鏈、關鍵零組件、半導體上游材料與設備等也都相對看俏。

元大高科技基金研究團隊指出，AI趨勢徹底改變台股長期連動電子消費品供應鏈情形，多項伺服器關鍵零組件包括CPU、DRAM、PCB等，出現顯著供需缺口，獲利前景帶動供應鏈進入估值上修階段，未來在AI長線趨勢支持產業能見度下，市場資金預計仍將在各題材間輪動，創造主動選股優勢。

輝達 台積電 沈建宏

延伸閱讀

台股基金 績效強強滾

AI 效應 美股 ETF 好威 科技、電力等題材持續吸睛

高價股扮演台股創高要角 這檔ETF千金股權重達八成

買大盤不如挑主動基金？富蘭克林華美高科技飆85％、00981A大漲70％

相關新聞

美股硬挺成長動能強 法人看好經濟具韌性 企業獲利佳

雖然中東供應鏈持續受到干擾，但美股主要指數仍頻創新高。法人指出，美國經濟仍具韌性，企業獲利強勁，且市場持續上修獲利預期，將持續支撐美股。人工智慧（AI）基礎建設投資加速擴張，更是重要的投資主題。

AI 需求正旺及大廠擴產腳步持續 台股科技基金逢回布局

AI雙雄台積電及輝達皆為今(2026)年展望奠定樂觀基調，在AI需求正旺及大廠擴產腳步持續下，台股企業成長動能強勁，分析師預估2026年~2027年台股EPS年增率高達約49%及20%，科技股將是最大貢獻者，短線若遇大幅回檔，皆可伺機布局台股科技基金。

AI 應用挹注成長動能 美科技基金後勁十足 專家建議定期定額布局

美股企業第1季財報季進入尾聲，整體基本面仍具韌性。根據高盛統計，截至5月1日，S&P500成分股中已有超過六成企業獲利表現優於市場預期，逾八成企業獲利至少符合預期，顯示企業獲利動能仍對股市形成支撐，但各產業表現呈現明顯分化，建議可定期定額或逢低布局科技基金。

全球市場觀測站／美韓台股 多頭氣勢強

中東衝突尚未落幕，但最為恐慌的時刻應已過。隨能源價格回落，加上企業財報報喜與AI題材持續發酵下，激勵全球主要股債市齊揚。值得留意的是，在科技股強勢領軍下，包括美股、韓股、台股近日皆再創歷史新高，多頭氣勢強盛。

年輕女性三大關鍵優勢 搶進基金市場

隨著理財意識快速提升，有越來越多的台灣年輕女性投入基金市場！根據「鉅亨買基金」最新觀察，2026年以來，該平台女性開戶數明顯攀升，成為整體用戶成長的核心動能，其中以年輕女性增加的幅度最多，這不僅顯示女性的投資意識快速抬頭，開始理財的年齡越趨提早，同時也凸顯女性更加認同以基金做為投資理財工具。

三大面向 挑選適合商品

在主動式ETF快速發展的環境下，投資人面對產品選擇時，關鍵不在「有沒有主動」，而在「主動得好不好」。綜合市場資料與產品設計邏輯，挑選適合的主動式ETF可從三大面向評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。