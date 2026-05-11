AI 需求正旺及大廠擴產腳步持續 台股科技基金逢回布局

AI雙雄台積電（2330）及輝達皆為今(2026)年展望奠定樂觀基調，在AI需求正旺及大廠擴產腳步持續下，台股企業成長動能強勁，分析師預估2026年~2027年台股EPS年增率高達約49%及20%，科技股將是最大貢獻者，短線若遇大幅回檔，皆可伺機布局台股科技基金。

台股近日一度突破42K大關，整體而言，戰事發展與油價表現對股市影響逐漸淡化，市場將回歸產業基本面。台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，台積電第1季法說會釋出比市場預期更佳的樂觀展望，AI相關需求強勁，管理層計畫在台南、亞利桑那及日本廠區擴建3奈米產能，並持續將5奈米產線轉向3奈米。

台積電2026年資本支出落在520~560億美元區間上緣，年增率超過30%，且未來三年（2026~2028年）資本支出總額將顯著高於過去三年的1,010億美元。另一方面，CSP廠商積極開發AI ASIC伺服器，2026~2028年持續放量，同時，Gemini 3.0的傑出表現促使其他CSP如Meta、微軟等也向Google採購TPU，使台系TPU供應鏈可望大幅受惠，皆為台股科技股注入強心針。

沈建宏表示，後市盤面關注的變數包括：一、美伊談判的後續發展；二、未來油價以及LNG價格是否失控；三、美國與台灣企業財報以及法說會展望。

操作上，應留意新題材與輪漲，預期個股表現將優於大盤表現；類股方面，看好AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；其他如光通訊供應鏈、關鍵零組件、半導體上游材料與設備等也都相對看俏。

元大高科技基金研究團隊指出，AI趨勢徹底改變台股長期連動電子消費品供應鏈情形，多項伺服器關鍵零組件包括CPU、DRAM、PCB等，出現顯著供需缺口，獲利前景帶動供應鏈進入估值上修階段，未來在AI長線趨勢支持產業能見度下，市場資金預計仍將在各題材間輪動，創造主動選股優勢。