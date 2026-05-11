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美股硬挺成長動能強 法人看好經濟具韌性 企業獲利佳

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

雖然中東供應鏈持續受到干擾，但美股主要指數仍頻創新高。法人指出，美國經濟仍具韌性，企業獲利強勁，且市場持續上修獲利預期，將持續支撐美股。人工智慧（AI）基礎建設投資加速擴張，更是重要的投資主題。

貝萊德智庫指出，大型科技股仍然是市場上漲的主要推手，獲利成長仍由「科技七巨頭」主導。這些大型科技股約占S&P 500指數總市值的三分之一，對於單季與全年預期總獲利成長分別貢獻55%與37%。

貝萊德指出，此外，受中東衝突推升商品價格影響，原物料與能源產業的獲利預期也上修。整體來看，在已公布財報的企業中，約83%的S&P 500成分股獲利優於市場預期，平均高出11%。

貝萊德指出，美國大型科技股的財報顯示，企業正進一步調升原先就偏高的資本支出計畫，市場則傾向獎勵能同時掌握核心技術、且已證明能將投資轉化為獲利的公司。

貝萊德表示，AI是持續升溫的重大趨勢，成為支撐美股韌性的另一項關鍵因素。不過，AI這波投資浪潮也不再是「全面皆漲」。目前市場聚焦AI將如何顛覆商業模式，並密切關注資料中心、晶片及人力資本的巨額資本支出是否已開始轉化為實際報酬。這種轉變導致個股表現明顯分化。

富蘭克林投顧指出，美股4月以來漲勢強勁，S&P 500指數預估本益比也回升至20倍以上，但這並未成為美股上漲的阻力。儘管美股反彈可能會受中東衝突再度升級影響，但對美國經濟的影響應該有限。美股如果回檔，也為投資人提供機會。

富蘭克林投顧表示，投資人不應因股市創新高而感到焦慮。歷史經驗顯示，1989年9月以來，在股市創新高時進場投資S&P 500指數並持有一年、三年、五年，回報優於股市非創新高時期。

富蘭克林投顧提醒，中東局勢可能帶來干擾。如果通貨膨脹因油價回升而遞延回落腳步，可能影響聯準會（Fed）利率決策，讓科技股表現更為顛簸。不過，預期AI浪潮將延續，長遠來看科技股仍將維持多頭格局。

另外，富蘭克林投顧指出，不要忽略股利再投資的長期效果。

以那斯達克指數為例，從2003年10月起長期持有到今年第1季底，股息再投入後創造1,388%的累積報酬率，遠優於未再投入的1,108%。

中東 美股 科技股

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