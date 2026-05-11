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全球市場觀測站／美韓台股 多頭氣勢強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東衝突尚未落幕，但最為恐慌的時刻應已過。隨能源價格回落，加上企業財報報喜與AI題材持續發酵下，激勵全球主要股債市齊揚。值得留意的是，在科技股強勢領軍下，包括美股、韓股、台股近日皆再創歷史新高，多頭氣勢強盛。

消息面上，美伊仍處在協商階段，儘管後續雙方再度交火，不過市場反應已未如先前恐慌。個股方面，超微（AMD）因財報優於市場預期，並上調財測、反映資料中心需求強勁成長，股價大漲也帶動相關科技股走揚。

隨市場投資氣氛熱絡，且資金持續聚焦於AI科技族群，包括全球半導體微影設備龍頭ASML、全球晶圓代工龍頭台積電、全情最大記憶體晶片製造商三星電子等，也都於近一周寫下收盤新高紀錄。群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，隨中東局勢最緊張時刻應已過，市場出現明顯修復，觀察花旗經濟驚奇指數，全球多數主要區域公布經濟數據仍有優於預期表現，企業財報表現也多優於預期。

觀察美企財報自大型CSP公司公布後，市場大幅上修S&P500企業Q1獲利增長預估值至27.8%，已公布財報企業獲利╱營收優於預期比例高於過去四季平均，獲利優於預期幅度11.5%。此外，美國以外地區盈餘預測也持續上修，市場對歐元區、日本、新興市場今、明兩年的EPS成長預期也進一步上調。

超微 韓股 科技股

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