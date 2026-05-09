年輕女性三大關鍵優勢 搶進基金市場

隨著理財意識快速提升，有越來越多的台灣年輕女性投入基金市場！根據「鉅亨買基金」最新觀察，2026年以來，該平台女性開戶數明顯攀升，成為整體用戶成長的核心動能，其中以年輕女性增加的幅度最多，這不僅顯示女性的投資意識快速抬頭，開始理財的年齡越趨提早，同時也凸顯女性更加認同以基金做為投資理財工具。

從數據來看，「鉅亨買基金」今年以來女性開戶人數較2025年同期大幅成長2.67倍，明顯高於男性的1.72倍。其中，30至39歲女性開戶數暴增304%，較男性同期182%的增幅高出122個百分點；29歲以下女性族群亦成長達278%。整體趨勢顯示，年輕女性已成為推動基金市場成長的重要力量。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，女性投資人偏好基金產品，主要來自三大關鍵因素。首先是分散風險，基金透過多元標的配置，可有效降低單一標的波動衝擊；其次是專業管理，由基金經理人進行投資決策，降低個人選股難度；第三則是投資門檻低且具彈性，無論是定期定額或單筆投資，都能依自身財務狀況靈活調整。他表示，女性投資人普遍更重視穩健與紀律，基金正好提供一個兼顧效率與風險控管的解決方案。

值得注意的是，年輕女性在投資行為上展現出高度紀律性。根據鉅亨買基金觀察，29歲以下與30至39歲族群，多傾向採取定期定額與長期持有策略，較少進行短線進出操作，投資行為更具紀律性與持續性。這樣的投資模式不僅有助於降低市場波動帶來的情緒干擾，也更有利於資產穩健累積，反映女性在理財決策上的成熟度正快速提升。

投資標選擇上，台股基金成為女性投資人關注焦點之一。受惠於台灣產業競爭優勢與企業獲利動能，台股長期表現具備成長潛力與韌性。張榮仁建議，投資人可透過「台股明星隊」的投資組合策略，精選具產業趨勢與基本面支撐的四檔基金，聚焦AI、半導體等具長線成長動能的核心產業，在掌握市場主流趨勢的同時，搭配「強勢王」可選擇單筆申購或定時定額，及結合「強勢超底」的靈活進場機制，更能提升長期投資效率。

張榮仁指出，隨著女性在職場與家庭中的影響力持續提升，理財能力也逐漸成為關鍵競爭力。他強調，「女性不再只是資產的管理者，更逐步成為資產的決策者。透過適合的投資工具與正確的配置觀念，不僅能提升財務規劃效率，更能累積長期穩健的資產價值。」