三大面向 挑選適合商品

在主動式ETF快速發展的環境下，投資人面對產品選擇時，關鍵不在「有沒有主動」，而在「主動得好不好」。綜合市場資料與產品設計邏輯，挑選適合的主動式ETF可從三大面向評估。

首先，檢視「投資策略與選股邏輯」。主動式ETF的核心價值來自經理人選股能力，因此策略是否具備系統性與可驗證性至關重要。例如部分產品採用「由上而下＋由下而上」雙軌架構，先判斷總體經濟與產業趨勢，再深入分析個股基本面，尋找具長期成長潛力標的。

例如主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）訴求主動選股優勢（追求Alpha），透過經理人專業判斷，精選最具漲升潛力的龍頭企業。採用SBM質化選股邏輯，獨創Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）三大準則。

其次，觀察「操作彈性與風險控管機制」。主動式ETF雖追求超額報酬，但同時也需具備應對市場波動的能力。

優質產品通常會搭配動態調整機制，例如依產業生命周期進行配置轉換，在成長期偏重高成長標的，在成熟期轉向高壁壘或高稀缺資產，以降低波動風險。並在市場風險或波動度過高時提出示警，進行投資組合的動態控管，達到趨吉避凶的效果。

第三，應避免選擇缺乏風控架構或過度集中單一題材的產品。透過市場風險指標或提高現金水位等方式進行控管，也有助於在系統性風險時保護資產。

富邦台灣龍耀ETF投資團隊指出，以AI產業為例，判斷目前AI產業生命周期處於成長步入成熟的階段。成長與成熟的產業階段主要以高稀缺、高成長為主要配置重點。高稀缺預計布局記憶體、光通訊、載板、CCL等類股；高成長則會布局散熱、電源供應、網通、滑軌等類股。