基金特蒐／中小股基金 慧眼識英雄

玉山中小型股基金今(2026)年來的漲幅接近100%，近一年績效更達277%，玉山中小型股基金經理人杜欣霈指出，除搭上AI產業趨勢帶來的多頭行情列車之外，也受惠台灣AI供應鏈的中型股市值大幅飆升，但接下來要面對的挑戰也就不小，畢竟當許多AI指標股市值提升後，要再找具潛力的中小型股相對困難。

中小型股投資規範是股本在80億元以下或是股票市值350億元以下標的比重不低於一定比重，但中小型股基金還是有相當比重可持有大型股，所以即使大型權值股漲勢凌厲，中小型股基金績效還是可以同步反映，但要突出本身績效就要看經理人功力了。杜欣霈認為，本身比較會往前看多一點，思考產業下一步的趨勢為何？

玉山中小型股基金經理人杜欣霈。 玉山投信/提供

因此選股速度會較早一步，例如，去(2025)年以來績效受惠記憶體產業景氣大爆發，是因為在去年更早分析產業脈絡時，該族群從供過於求到AI需求強烈帶來的變化，記憶體景氣從底部轉為上行循環。也就是提前發現產業變化後，再推倒族群或個股可能走勢，績效才能走在前面。在想像世界套用到時間軸，下個月或下一季可能的走勢變化，了解後提前到現階段制定操作策略。同時因本身具會計專業背景，在篩選投資標的時，會更加注重財務相關表現，回歸到企業獲利面。例如，光通訊這兩年漲幅相當驚人，即使很早看好該產業趨勢，但也要見到相關公司虧損出現收斂，才會進場布局基金。

台股指數已到4萬2千點附近，千金股也出現過50檔，中小型基金操作選股勢必會相對幾年前的難度大幅提升，不過，當AI屬世代科技的潮流，並且會擴散其應用面，會建構更多公司有新的產品、技術及供應鏈，觀察目前AI產業藍圖發展，台股還是會有足夠的檔數可選入股票池進行評估投資，尤其台灣股IC設計公司具有二、三十年根基，台灣股王（指信驊）（5274）也是IC設計，未來隨AI產業往設備IC發展，未來IC設計公司相當被看好，台股至少有上百檔可好好挑選。

AI從三年多前開始逐步發酵，雖然很多中小型股三年來的市值翻倍成長，台股也呈現大多頭行情；不過，指數即使在大型權值股拉抬動下，從2萬點勁揚到4萬點，漲幅一倍的歷程也不容易，但中小型股這段漲幅達數倍或一、二十倍者相當多，多數是AI關聯產業的指標公司。事實上是科技浪潮下的兩個世界，選股會發現如果即使是中小型企業，未搭上AI產業趨勢，公司沒有研發AI相關聯的產品或技術，很不容易進入中小型股的股票池。

台灣科技30多年來發展已有完整一條龍供應鏈，即使十年來冷門的光通訊供應鏈從獲利不佳，現在已回到成長隊伍之列，未來更會隨AI手機、AI PC或AI行動裝置上市，產業供應鏈更加旺盛，從企業獲利角度也可有更多公司進入股票池。

多頭投資報酬要更好，必須著眼不同產業類別，以現階段代理AI發展過程中，晶片擴張成長率大，規格升級也高，半導體周邊產業的需求也隨之擴大，這時就必須去思考及推導，在符合投資規範找到可投資的股票，以求後市可打敗大盤指數或半導體指數的漲幅。

操作心法

●股票操作理念是人心情緒展現，每天會依股價走勢表現，推導反映投資人的情緒；在多頭行情時，別人貪，對操作績效也會跟著貪一點，當族群意識展現偏多，股價漲幅就有機會超過預期。

●股價漲跌臨界值需要經驗累積，操作有時隨波逐流，有時勇敢逆勢，儘量做到最好的極致表現。（廖賢龍）

投資小叮嚀

●中小股基金不同於被動式指數基金，偏向積極尋找股票的Alpha值，也就是超額報酬。當大盤指數波動較小時，會努力創造正報酬，所以當指數一段期間上漲或下跌，基金績效要優於大盤表現。

●投資中小股基金除在相對低點建立單筆金額買進部位之外，接下來宜採定時不定額方式，遇到下跌就加碼基金部位。（廖賢龍）