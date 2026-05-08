搶進基金市場 年輕女性平台開戶數暴增3倍

女性存錢投資的企圖心更強烈？國內一家基金平台發現，今年以來，女性開戶人數較去年同期大幅成長2.7倍，明顯高於男性的1.72倍，其中30至39歲的女性開戶數更是暴增逾3倍，碾壓同年齡層男性的1.82倍的增幅。

根據基金平台鉅亨買基金最新觀察，今年以來平台女性開戶數明顯攀升，成為整體用戶成長的核心動能，其中以年輕女性增加的幅度最多，這不僅顯示女性的投資意識快速抬頭，開始理財的年齡越趨提早，同時也凸顯女性更加認同以基金做為投資理財工具。

進一步從數據來看，「鉅亨買基金」今年以來女性開戶人數較去年同期大幅成長2.67倍，明顯高於男性的1.72倍。其中，30至39歲女性開戶數暴增304%，較男性同期182%的增幅高出122個百分點；而29歲以下女性族群亦成長達278%。整體趨勢顯示，年輕女性已成為推動基金市場成長的重要力量。

鉅亨買基金總經理張榮仁指出，年輕女性在投資行為上展現出高度紀律性，29歲以下與30至39歲族群，多傾向採取定期定額與長期持有策略，較少進行短線進出操作，投資行為更具紀律性與持續性，此投資模式不僅有助於降低市場波動帶來的情緒干擾，也更有利於資產穩健累積，反映女性在理財決策上的成熟度正快速提升。

在投資標的選擇上，台股基金成為女性投資人關注焦點之一。張榮仁建議，投資人可精選具產業趨勢與基本面支撐的基金，聚焦AI、半導體等具長線成長動能的核心產業。