歐股吸睛 投資潛力浮現

今(2026)年以來，台灣股市與美股科技及AI巨頭屢創新高，台股漲幅更超過三成，令許多投資人開始擔憂市場過熱，積極尋求估值更具吸引力且能有效分散風險的標的。法人表示，歐股今年有望延續強勁表現，主要是獲利預期持續復甦且不因美伊戰爭改變其成長趨勢；而且歐股相對美股估值位於歷史低點。

國泰投顧指出，2025年下半年到2026年2月開戰前，在全球AI過度投資及相關公司估值過度膨脹的擔憂下，全球投資人開始尋找美股或AI相關科技股以外的選擇，估值便宜的歐洲股市顯得具投資吸引力。以前瞻本益比而言，歐股相對美國估值折價幅度超過30%且低於過去20年來平均值一倍標準差以下，逼近2025年1月創下的歷史低點。

國泰投顧表示，3月市場預估MSCI 歐洲指數2026到2028年的每股稅後盈餘（EPS）分別為13.0、14.3及15.6歐元，4月中旬市場預估2026年EPS為13.23歐元，甚至已超越2025年4月解放日以來的12.99歐元，顯示歐股獲利預期在戰爭不確定性下仍持續復甦，並已擺脫關稅對歐股獲利預期的威脅。

此外，歐洲股市相對全球其他市場而言，獲利來源更為分散，僅約40%來自當地市場，代表歐洲企業獲利在面對地緣衝突時不易被海灣國家等特定國家影響，相對較具韌性。

「彭博數據顯示，目前美國S&P 500指數的本益比已達36倍，而歐洲僅約17倍，幾乎只有美股的一半。」歐義銳榮亞洲區銷售總監莫兆奇指出：「歐洲中小型股相對於標普500指數的估值折價已達約37%，這不僅提供歷史性的安全防禦墊，更是參與歐洲『新經濟』轉型的絕佳門票。」IBES數據顯示，2026年歐元區整體企業獲利預估成長達13%，遠高於成熟市場平均。

國泰投顧表示，全球投資人由美股與AI相關公司轉往估值便宜的歐股，使歐股相對美股估值快速收斂，然而2026年3月因避險情緒蔓延，導致歐股估值折價再度擴大；隨著市場逐漸淡化戰爭風險，看好歐股相對美股估值的折價幅度，有望進一步收斂至個位數水準，股價相對美股更具表現空間。