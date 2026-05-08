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越南股市基金 法人按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

越南新一屆政治領導層已在今(2026)年4月底拍板，越南國會確認由黎明興擔任新任總理。法人表示，黎明興在政見中強調，越南未來五年（2026年至2031年）要達成平均10%以上的經濟成長率，意味著越南將祭出更積極的政策方針，實現經濟飛躍，有望帶動越南股市表現。

根據統計至5月6日，國內投信發行的越南相關基金近一個月績效表現，包括：富邦富時越南ETF基金達9.5%、富邦越南機會基金達8.8%、中國信託越南機會基金達8.2%。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南第16屆國會落幕，國家主要政治領導層包括總統、總理、國會主席皆已確立，象徵越南新政局開啟。

其中，黎明興提出五大重點施政方針，涵蓋科學技術、數位轉型、綠色轉型及人才培育等。這項積極的經濟目標，與世界銀行及國際貨幣基金（IMF）等國際組織預測的不到7%成長率形成顯著對比，顯示出新政府對於經濟發展的高度企圖心。

富邦越南機會基金經理人蔡宗和表示，近期越南股市在政策面與資金面支撐下，展現出具韌性的反彈格局，中長期表現仍值得審慎看好。

從盤勢觀察，胡志明指數已站穩反彈趨勢，本波上行過程中，市場融資水位仍低，且未出現系統性賣壓，有助於降低下檔風險。儘管現階段仍由權值股領漲，但盤面已逐步出現類股輪動，顯示資金風險偏好正在回溫，為後續行情延續提供基礎。

從更核心的政策面來看，越南央行近期釋出穩定利率並支持經濟成長的明確訊號，加上潛在股市穩定機制與國家資本進場構想，均有助於提振市場信心。整體而言，在政策偏多與基本面支撐下，越股中長期行情具備延續動能，投資人可採取分批布局策略，參與成長契機。

富邦 越南 國會

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