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台股基金 績效強強滾

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股往42,000點挺進，今年迄今飆漲逾40%，帶動台股基金績效同步起飛。法人表示，投資台股關鍵不在指數高低，而在成長動能是否延續，在AI帶動的科技成長性未見反轉前，不妨持續採取定期定額方式，穩健參與成長行情。

觀察各類型績效居前的台股基金，今年來漲勢更超越大盤至少逾二倍、最少90%起跳，甚至有不少台股基金漲幅超越100%，且從類型來看，表現居前的以一般型最佳，中小型居次，再來為科技型、店頭型，反映台股這波超強多頭期間，經理人選股讓績效更勝一籌。

一般型基金方面，元大新主流以116.2%的報酬率最為突出，元大經貿、元大卓越分別繳出103%、102.4%的亮眼成績；中小型基金同樣不遑多讓，施羅德台灣樂活中小以113.7%的報酬率領先，野村中小報酬達100.1%，富邦小而美也有99.4%的表現，因此資金不僅集中大型股，中小型成長股同樣受到市場青睞。

科技型基金則受惠AI與半導體題材持續發酵，摩根新興科技以99.9%的報酬率居冠，玉山科技島達97.5%，台新2000高科技也有96.7%，展現科技股成長動能；值得注意的是，摩根新興科技基金（數位級別）自2023年1月底成立以來，短短三年內，淨值從10元達51.5元，主要聚焦半導體封裝測試、高速傳輸、電力/散熱、低軌衛星等四主軸。

店頭型基金方面，玉山店頭市場今年來大漲90.3%，新光店頭、第一金店頭市場分別漲82.6%、73.4%，雖部分產品未達90%，但整體店頭市場仍受資金追捧。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，展望2026下半年， AI產業利多來自於需求爆發、技術升級與供給限制三大因素交織，形成結構性成長循環。台股方面，利多則體現在完整供應鏈優勢、資金持續聚焦以及基本面支撐三大面向，在全球AI競局中具備不可取代的戰略地位。

玉山科技島基金經理人王偉哲表示，AI確是驅動今年來台股多頭重要引擎，但隨時間推移，將從「AI預期」走向「AI驗證」，須視AI能否落實企業獲利，重點觀察四大雲端業者未來資本支出展望及營收轉化效應。

元大 台股基金

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