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科技基金十強年漲250% 安聯台灣科技、野村 e 科技都衝上280%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股在AI與半導體需求帶動下頻創新高，資金持續湧入科技族群，推升整體市場動能。AI示意圖。 路透
台股在AI與半導體需求帶動下頻創新高，資金持續湧入科技族群，推升整體市場動能。AI示意圖。 路透

台股在AI與半導體需求帶動下頻創新高，資金持續湧入科技族群，推升整體市場動能。台股科技基金績效大幅領先。統計近年前十強報酬率全數突破250%，更明顯超越台股大盤同期漲幅，凸顯科技投資主流地位。

台股科技股多頭行情延續，帶動相關基金績效大放異彩。統計近一年績效表現，科技基金前十強報酬率全數突破250%，明顯領先大盤同期約95%的漲幅，展現強勁超額報酬能力。

其中，安聯台灣科技、野村e科技產品表現居前，報酬高達280%最高；野村高科技、玉山科技島、摩根新興科技、台新2000高科技、合庫台灣高科技、第一金電子、統一奔騰、元大高科技則達250%以上，反映AI、半導體與高效能運算題材持續發酵。

此外，國泰科技生化、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技、永豐領航科技、群益創新科技、新光創新科技、富邦科技、匯豐龍騰電子、富邦高科技等，績效介於216.4%以上至250.6%之間。因此在產業趨勢與資金動能雙重支撐下，科技型基金不僅掌握成長主軸。

綜合安聯台灣科技基金經理人周敬烈、安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，近期財報周密集登場，許多台灣科技重量級企業公布最新財報均展現穩健成長動能，且獲利持續上修，表現相當亮眼。而獲利上修的成長動能，主要來自於上游零組件持續漲價所致，包括晶圓代工、記憶體、被動元件、銅箔基板，以及主被動零組件等，明顯受惠於AI浪潮所帶來的暢旺需求。

野村投信投資策略部副總經理樓克望分析，基本面方面AI與半導體長期成長趨勢仍然穩健，並未轉弱，但本波短期兩周內急漲，更多反映政策利多與資金重新配置，而非基本面在短時間內出現顯著變化。因此，短線市場波動加大，主要來自評價調整與籌碼消化，而非產業趨勢反轉。

台股 基金 安聯台灣科技基金

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