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股六債四 平衡策略擁優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據統計，今(2026)年第1季淨流入美國平衡型基金的金額近358億元，其中高達201億元流入駿利亨德森平衡基金。擔任駿利亨德森境外基金總代理的野村投信認為，地緣政治有望朝正向發展，美國股債市將重回基本面，股六債四的平衡投資策略有望維持正向表現。

駿利亨德森固定收益客戶投資組合管理主管Jessica Leoncini表示，持續看好今年美國經濟與股債市投資前景，主要受惠於四大優勢：1.AI資本支出與生產力帶動GDP成長；2.稅制改革的利多因素有助於抵銷能源價格上漲的影響；3.法規鬆綁有利於包括科技、金融和醫療保健創新在內的各行業；4.聯準會政策持續支持經濟成長，利率已自高峰回落。

觀察今年第1季各類股票指數的報酬組成，法人分析，導致美國大型股，特別是科技股及成長股下跌的主要原因是本益比的修正，企業盈餘上調則是提供正貢獻，顯示第1季美股回跌的主要原因是投資情緒，而非企業盈餘成長不如預期。

Jessica Leoncini指出，美國大型股營業利潤率及十年每股稅後盈餘（EPS）年複合成長率分別為12.7%及8.6%，優於其他國家股市表現的10.8%、4.6%；若比較美國成長股及價值股，成長股營業利潤率及10年EPS年複合成長率也遠優於價值股；若比較美國大型股與小型股，美國大型股也優於小型股。

從基本面來看，股票投資應以「美股、成長與大型」作為主軸，參與中長期的成長機會；此外，雖然軟體股主導今年第1季科技股回檔，但其修正主要來自本益比下修，企業盈餘預估仍相對具韌性，就本益比而言，軟體股頗具吸引力。

債券方面，Jessica Leoncini認為，長期通膨預期幾乎未變，相對穩定的通膨預期使得加碼存續期間的戰術配置機會浮現。在各類型債券中，即使公司債落後的表現使得整體利差改善，證券化商品如ABS、CMBS利差更具吸引力，也是相對看好的標的。

債市 科技股 美股

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