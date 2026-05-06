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日韓股商品 躍資金焦點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

市場對美伊局勢轉趨樂觀，帶動全球風險偏好回升，AI需求激勵南韓股市再創歷史紀錄，昨（6）日上漲6.45%，收上7,384.56點，首次突破7,000關卡，而日股在連續假期後也有望啟動補漲，帶動亞股相關ETF市價也創下新高。

根據CMoney統計至昨日，觀察投資亞洲地區的ETF（不含純台股）創新高的商品中，今年來漲幅以國泰臺韓科技86.29%，表現最亮眼，其次為同樣追蹤NYSE FactSet日本半導體指數的台新日本半導體、中信日本半導體，漲幅也超過43%，復華中國5G漲37.42%、中信亞太高股息27.09%。

國泰臺韓科技收97元，在AI浪潮之下，有望朝百元邁進。國泰臺韓科技經理人江宇騰表示，近期全球科技股在AI題材持續發酵帶動下表現亮眼，台、韓市場亦受惠半導體與AI供應鏈需求強勁，展現相對強勢格局。

日股 國泰 半導體

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