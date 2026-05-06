快訊

光陽電動機車Ionex 調高資費求生 車主抱怨「被當韭菜」

川習會會談台灣 魯比歐：台灣穩定是美中共同利益

上午鋒面遠離各地放晴回溫 吳德榮：周五梅雨第二波 哈格比颱風明生成

聽新聞
0:00 / 0:00

超額報酬利器表現亮眼 累計八檔近一周受益權單位數維持正成長

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股衝上4萬點，主動式ETF買氣夯，累計有八檔近一周受益權單位數維持正成長，且近月績效皆強勢演出，股價漲幅皆優於大盤，成為投資人掌握此波新高行情超額投資報酬機會的投資工具。

加權指數站上4萬點大關，內外資法人持續看多並上調目標價，今年最樂觀甚至上看5萬點，也因為基本面及產業趨勢偏多，資金持續湧入台股主動式ETF，帶動上周多檔單位數淨申購。

累計近一周共八檔已發行受益權單位總數維持正成長，規模最大的主動統一台股增長（00981A）增加2.38億個單位數最多，其次主動復華未來50增1.02億個單位數；增幅則由主動兆豐台灣豐收（00996A）以5.6%居冠。此外，包括主動第一金台股優、主動中信臺灣卓越、主動台新優勢成長等ETF 4月以來漲近五成，優於大盤，也吸引投資人加碼申購。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，AI產業蓬勃發展除了推升台灣出口、GDP成長率有亮眼表現之外，也為台灣相關企業獲利帶來雙位數年成長率，受惠供應鏈因獲利持續成長支撐股價有較高評價，成為主動式ETF選股布局亮點。

呂宏宇指出，預期大量的AI算力等基礎建設，以及更先進的技術與產品規格需求，使台廠供應鏈企業獲利成長循環仍處於進行式，建議後市布局可聚焦新產品與新技術、能解決問題的贏家，看好電源、散熱、高速傳輸、先進封裝測試及設備等族群後市表現機會。

主動兆豐台灣豐收ETF經理人王仲良表示，隨著AI發展由前期的模型訓練逐步進入終端推論驅動階段，衍生出龐大的AI基礎設施需求。在擴產速度的限制下，許多關鍵零組件出現缺貨與漲價效應，這股獲利上修的動能正快速從大型晶圓代工廠，外溢至先進封裝、散熱模組、CPO光通訊與高階PCB等次產業。

王仲良指出，投資人若僅單押被動追蹤指數的產品，恐錯失次產業強漲的契機。主動兆豐台灣豐收ETF配置極具彈性，透過無死角的選股策略，布局選股靈活，成功發掘出受惠於關鍵零組件缺貨潮的中小型黑馬。是將權值龍頭的穩定增值（Beta），與中小型隱形冠軍的超額報酬（Alpha）完美結合的雙軌配置。

台股

延伸閱讀

台股盤中大飆1,784點刷新高紀錄 三大主動式ETF經理人這樣看5月行情

三大主動式ETF發行商展望本月行情 台股看多留意震盪

主動式台股ETF 漲勢犀利

台股ETF受益人突破1450萬 22檔同創高

相關新聞

超額報酬利器表現亮眼 累計八檔近一周受益權單位數維持正成長

台股衝上4萬點，主動式ETF買氣夯，累計有八檔近一周受益權單位數維持正成長，且近月績效皆強勢演出，股價漲幅皆優於大盤，成為投資人掌握此波新高行情超額投資報酬機會的投資工具。

富坦新興月收益 攻守兼備

國際局勢變數仍存、荷莫茲海峽遲遲未能恢復通航，然而金融市場反應相對穩定，美股在企業財報利多推波助瀾下改寫新高，新興市場部分，台股及韓股皆展現強勁走勢並屢創新高，表現也不遑多讓。

股票型TISA基金 淨值創高

台股站上4萬點，在大盤衝高，台股一般股票型TISA級別基金也全面改寫今年以來淨值新高，更有包括凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、玉山金滿意基金-R級別、野村優質基金-TISA類型、兆豐國民基金-TI

富邦00405A 18日開募

在台股資金動能持續升溫、AI與高效能運算帶動產業結構轉型之際，投資策略正從被動追蹤指數，邁向更重視「選股能力」的主動投資新時代。富邦投信董事長黃昭棠指出，台股來到高檔，投資人最怕軋空手、軋高價，透過主

美股基金吸金力十足 近一周淨流入192億美元 稱冠各區域

美股在企業財報穩健與降息預期升溫帶動下，近期走勢維持強勢，也推升相關基金績效表現亮眼。觀察近周美股基金表現，不僅報酬穩健，資金動能亦明顯回流，近周淨流入持續居各區域之冠，國際資金對美股後市仍具信心。

新興股反彈 動能強勁

中東戰事近期出現緩和跡象，市場風險情緒改善，新興市場股市明顯反彈，展現相對成熟市場更強的修復動能。今（2026）年來截至4月下旬，新興市場累計上漲15.03%，表現優於全球市場的5.22%及成熟市場的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。