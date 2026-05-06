超額報酬利器表現亮眼 累計八檔近一周受益權單位數維持正成長

台股衝上4萬點，主動式ETF買氣夯，累計有八檔近一周受益權單位數維持正成長，且近月績效皆強勢演出，股價漲幅皆優於大盤，成為投資人掌握此波新高行情超額投資報酬機會的投資工具。

加權指數站上4萬點大關，內外資法人持續看多並上調目標價，今年最樂觀甚至上看5萬點，也因為基本面及產業趨勢偏多，資金持續湧入台股主動式ETF，帶動上周多檔單位數淨申購。

累計近一周共八檔已發行受益權單位總數維持正成長，規模最大的主動統一台股增長（00981A）增加2.38億個單位數最多，其次主動復華未來50增1.02億個單位數；增幅則由主動兆豐台灣豐收（00996A）以5.6%居冠。此外，包括主動第一金台股優、主動中信臺灣卓越、主動台新優勢成長等ETF 4月以來漲近五成，優於大盤，也吸引投資人加碼申購。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，AI產業蓬勃發展除了推升台灣出口、GDP成長率有亮眼表現之外，也為台灣相關企業獲利帶來雙位數年成長率，受惠供應鏈因獲利持續成長支撐股價有較高評價，成為主動式ETF選股布局亮點。

呂宏宇指出，預期大量的AI算力等基礎建設，以及更先進的技術與產品規格需求，使台廠供應鏈企業獲利成長循環仍處於進行式，建議後市布局可聚焦新產品與新技術、能解決問題的贏家，看好電源、散熱、高速傳輸、先進封裝測試及設備等族群後市表現機會。

主動兆豐台灣豐收ETF經理人王仲良表示，隨著AI發展由前期的模型訓練逐步進入終端推論驅動階段，衍生出龐大的AI基礎設施需求。在擴產速度的限制下，許多關鍵零組件出現缺貨與漲價效應，這股獲利上修的動能正快速從大型晶圓代工廠，外溢至先進封裝、散熱模組、CPO光通訊與高階PCB等次產業。

王仲良指出，投資人若僅單押被動追蹤指數的產品，恐錯失次產業強漲的契機。主動兆豐台灣豐收ETF配置極具彈性，透過無死角的選股策略，布局選股靈活，成功發掘出受惠於關鍵零組件缺貨潮的中小型黑馬。是將權值龍頭的穩定增值（Beta），與中小型隱形冠軍的超額報酬（Alpha）完美結合的雙軌配置。