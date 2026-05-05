股票型TISA基金 淨值創高

台股站上4萬點，在大盤衝高，台股一般股票型TISA級別基金也全面改寫今年以來淨值新高，更有包括凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、玉山金滿意基金-R級別、野村優質基金-TISA類型、兆豐國民基金-TISA類型等四檔基金，衝出超過90%的績效，表現亮眼。

根據統計，市場上近30檔台股一般型基金TISA級別在4日收盤，淨值全數創新高。統計今年以來的績效表現，共有14檔衝出逾80%的含息報酬率，遠高於大盤40.5%漲幅。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，美系CSP業者在最新財報揭露持續擴大資本支出、AI需求持續升溫，台廠掌握全球AI伺服器93%的產能，是AI創新發展的重要硬體供應鏈。在美國企業的AI投資大規模變現之前，市場偏多看好獲利優先受惠的AI供應鏈族群，建議投資人聚焦於受惠AI並實質挹注獲利的市場，而非追逐短期題材。

野村優質基金經理人陳茹婷指出，台股在基本面強勁支撐下維持高檔格局，受惠科技巨頭財報優於預期及台積電上修展望，帶動企業獲利成長，加上AI需求延續，推升半導體與伺服器供應鏈動能，資金聚焦績優股輪動，整體結構相對健康。當前資金面偏熱，融資與槓桿水位升高，若盤勢轉弱恐放大修正幅度；同時油價維持高檔，通膨壓力升溫，壓縮降息空間，干擾資金動能，另外供應鏈零組件吃緊也可能影響短期出貨表現。