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富邦00405A 18日開募
在台股資金動能持續升溫、AI與高效能運算帶動產業結構轉型之際，投資策略正從被動追蹤指數，邁向更重視「選股能力」的主動投資新時代。富邦投信董事長黃昭棠指出，台股來到高檔，投資人最怕軋空手、軋高價，透過主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）的「SBM質化選股三大策略邏輯」，有機會創造超額報酬。
黃昭棠表示，00405A「SBM質化選股邏輯」，三大核心策略包括Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）。結合專業投資團隊的主動選股能力與ETF的交易便利性，為投資人提供兼具成長潛力與操作彈性的全新投資工具，預計5月18日展開募集。
黃昭棠指出，AI應用帶動，半導體、伺服器及供應鏈已成推動台股成長動能。
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