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富坦新興月收益 攻守兼備

經濟日報／ 崔馨方

國際局勢變數仍存、荷莫茲海峽遲遲未能恢復通航，然而金融市場反應相對穩定，美股在企業財報利多推波助瀾下改寫新高，新興市場部分，台股及韓股皆展現強勁走勢並屢創新高，表現也不遑多讓。

市場觀察指出，新興市場過去往往被認為是波動程度較大的市場、機構法人在資產配置上也相對減碼，而隨著更多新興市場企業成為全球產業領導者，加上公司治理與資本紀律顯著改善，該資產類別的風險特性已經與過去完全不同，也展現在新興市場今年以來明顯升溫的吸引力。

在此背景下，能靈活配置股票與債券的平衡型基金，被視為參與新興市場行情的重要工具。

其中，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金近期表現受到市場相當關注，歷經3月全球市場大幅修正後接續4月顯著反彈的震盪市況，該檔基金今年來累積報酬已達雙位數、達11.2%，明顯領先，而一年期績效更高達38.9%，甚至優於部分僅投資於股票的新興市場基金，凸顯該基金的布局操作能力不凡。

據了解，該基金股票部位著重於具備長期成長潛力的新興市場企業，尤其聚焦AI科技及相關供應鏈主題，諸如台積電、聯發科、三星、海力士、現代汽車等，可望掌握全球科技趨勢帶來的長線機會，債券配置則偏向具備基本面、殖利率水準偏高的新興市場當地貨幣債券，以提升整體投資組合的收益來源並強化下檔防禦能力。

此外，該基金也提供穩定月配息股份，近月來換算年化配息率大約落在8%左右，為同時追求資產成長與現金流的投資人，提供具吸引力的選擇。

展望後市，新興市場具備中長期成長潛力，但短期可能受地緣政治、政策變動以及資金流向影響，波動風險不容忽視。

在此情況下，透過具備彈性調整空間、能同時配置股債資產的新興市場平衡型基金，把握新興市場結構性成長所帶來的投資契機。

新興市場 荷莫茲海峽 韓股

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