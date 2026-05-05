新興股反彈 動能強勁

中東戰事近期出現緩和跡象，市場風險情緒改善，新興市場股市明顯反彈，展現相對成熟市場更強的修復動能。今（2026）年來截至4月下旬，新興市場累計上漲15.03%，表現優於全球市場的5.22%及成熟市場的4.31% 。

國泰投顧認為，新興市場股市具備多項結構性亮點，有助於延續中長期成長動能，包括：經濟成長動能預期持續領先全球主要國家；企業獲利增速有望進一步改善，且相較成熟市場，新興市場估值具備明顯折價。在市場逐步消化地緣政治不確定性的過程中，新興市場股市相對表現值得期待。

展望2026年，市場預期新興市場經濟成長率可望達4.3%，優於成熟市場的1.9%，差距擴大至2.4%，其中以印度與中國大陸等大型經濟體成長動能最為突出。當新興市場相較成熟市場展現較高的經濟成長動能時，有助於提升其股市中長期表現的吸引力，後市發展將持續受到市場關注。

富蘭克林證券投顧表示，多數新興國家已能依自身利益採取更彈性的貿易策略，降低對單一貿易夥伴的依賴程度，光是從2025年4月美國總統川普關稅宣布以來，已有多項區域貿易協定簽署，例如印度與歐盟、南方共同市場與歐盟及非洲與大陸等，涵蓋貿易總額達近5,000億美元，而受惠於大陸+1、友岸外包（friendshoring）與近岸生產（nearshoring）趨勢，部分新興國家也將從中受惠，最鮮明的例子，如墨西哥與馬來西亞。

國泰投顧表示，從評價面來看，新興市場目前估值水準相較成熟市場明顯偏低。以預估本益比衡量，新興市場相對成熟市場的比值，過去十年平均約為0.72，目前僅約0.63，已低於長期平均並落在一倍標準差以下 。