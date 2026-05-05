美股基金吸金力十足 近一周淨流入192億美元 稱冠各區域

美股在企業財報穩健與降息預期升溫帶動下，近期走勢維持強勢，也推升相關基金績效表現亮眼。觀察近周美股基金表現，不僅報酬穩健，資金動能亦明顯回流，近周淨流入持續居各區域之冠，國際資金對美股後市仍具信心。

美伊僵局持續，回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自4月23日至29日止近一周，美股基金以淨流入192.93億美元居冠，其他除拉丁美洲以淨流入3.1億美元外，其餘均呈現淨流出。

觀察個別產品，摩根美國智選近周漲2.8%，績效最高，一個月報酬達10.3%；摩根美國企業成長近周上揚2.76%。聯博－美國價值近周漲2.75%，一年報酬達32.2%，在價值股輪動下表現突出；摩根美國價值亦繳出2.56%的周漲幅。

成長與主題型產品方面，復華全球雙星股票傘型之復華美國新星近周上漲2.5%，一個月漲22.3%、一年更達61.3%，表現亮眼；美盛銳思美國小型公司機會基金近周上漲2.25%，一個月達13.5%、一年報酬達59.2%，受惠中小型股回溫。摩根美國策略升級近周上漲2.13%，展現多元配置優勢。

收益與防禦型產品方面，高盛基金III－高盛美國高股息近周上漲2.28%，瑞銀（盧森堡）美國總收益股票近周上揚2.26%，在震盪環境中維持穩健表現。

針對科技展望，綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、摩根環球市場策略師林雅慧表示，相關AI模型的訓練成本也逐步降低，像2023年3月推出的ChatGPT-4，當時每百萬tokens的訓練成本為37.5美元，但2025年9月推出的ChatGPT-5 Namo，每百萬tokens的訓練成本就大幅下降為0.14美元。

此外，科技巨頭對AI相關的資本支出仍持續成長，美國企業AI普及度，預期也會在未來六個月內由目前的18%提升至22%。