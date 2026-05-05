快訊

光陽電動機車Ionex 調高資費求生 車主抱怨「被當韭菜」

川習會會談台灣 魯比歐：台灣穩定是美中共同利益

上午鋒面遠離各地放晴回溫 吳德榮：周五梅雨第二波 哈格比颱風明生成

聽新聞
0:00 / 0:00

美股基金吸金力十足 近一周淨流入192億美元 稱冠各區域

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美股。 法新社
美股。 法新社

美股在企業財報穩健與降息預期升溫帶動下，近期走勢維持強勢，也推升相關基金績效表現亮眼。觀察近周美股基金表現，不僅報酬穩健，資金動能亦明顯回流，近周淨流入持續居各區域之冠，國際資金對美股後市仍具信心。

美伊僵局持續，回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自4月23日至29日止近一周，美股基金以淨流入192.93億美元居冠，其他除拉丁美洲以淨流入3.1億美元外，其餘均呈現淨流出。

觀察個別產品，摩根美國智選近周漲2.8%，績效最高，一個月報酬達10.3%；摩根美國企業成長近周上揚2.76%。聯博－美國價值近周漲2.75%，一年報酬達32.2%，在價值股輪動下表現突出；摩根美國價值亦繳出2.56%的周漲幅。

成長與主題型產品方面，復華全球雙星股票傘型之復華美國新星近周上漲2.5%，一個月漲22.3%、一年更達61.3%，表現亮眼；美盛銳思美國小型公司機會基金近周上漲2.25%，一個月達13.5%、一年報酬達59.2%，受惠中小型股回溫。摩根美國策略升級近周上漲2.13%，展現多元配置優勢。

收益與防禦型產品方面，高盛基金III－高盛美國高股息近周上漲2.28%，瑞銀（盧森堡）美國總收益股票近周上揚2.26%，在震盪環境中維持穩健表現。

針對科技展望，綜合摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰、摩根環球市場策略師林雅慧表示，相關AI模型的訓練成本也逐步降低，像2023年3月推出的ChatGPT-4，當時每百萬tokens的訓練成本為37.5美元，但2025年9月推出的ChatGPT-5 Namo，每百萬tokens的訓練成本就大幅下降為0.14美元。

此外，科技巨頭對AI相關的資本支出仍持續成長，美國企業AI普及度，預期也會在未來六個月內由目前的18%提升至22%。

美股 摩根 美國

延伸閱讀

主動式ETF「皮克敏」 00988A奪同類成交量王、股價創新高

外資上周淨流出亞股 賣超台股63.5億美元

美聯準會釋出偏鷹訊號 全球債市短線承壓

歷年5月 美、印、台股市表現佳

相關新聞

超額報酬利器表現亮眼 累計八檔近一周受益權單位數維持正成長

台股衝上4萬點，主動式ETF買氣夯，累計有八檔近一周受益權單位數維持正成長，且近月績效皆強勢演出，股價漲幅皆優於大盤，成為投資人掌握此波新高行情超額投資報酬機會的投資工具。

富坦新興月收益 攻守兼備

國際局勢變數仍存、荷莫茲海峽遲遲未能恢復通航，然而金融市場反應相對穩定，美股在企業財報利多推波助瀾下改寫新高，新興市場部分，台股及韓股皆展現強勁走勢並屢創新高，表現也不遑多讓。

股票型TISA基金 淨值創高

台股站上4萬點，在大盤衝高，台股一般股票型TISA級別基金也全面改寫今年以來淨值新高，更有包括凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、玉山金滿意基金-R級別、野村優質基金-TISA類型、兆豐國民基金-TI

富邦00405A 18日開募

在台股資金動能持續升溫、AI與高效能運算帶動產業結構轉型之際，投資策略正從被動追蹤指數，邁向更重視「選股能力」的主動投資新時代。富邦投信董事長黃昭棠指出，台股來到高檔，投資人最怕軋空手、軋高價，透過主

美股基金吸金力十足 近一周淨流入192億美元 稱冠各區域

美股在企業財報穩健與降息預期升溫帶動下，近期走勢維持強勢，也推升相關基金績效表現亮眼。觀察近周美股基金表現，不僅報酬穩健，資金動能亦明顯回流，近周淨流入持續居各區域之冠，國際資金對美股後市仍具信心。

新興股反彈 動能強勁

中東戰事近期出現緩和跡象，市場風險情緒改善，新興市場股市明顯反彈，展現相對成熟市場更強的修復動能。今（2026）年來截至4月下旬，新興市場累計上漲15.03%，表現優於全球市場的5.22%及成熟市場的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。