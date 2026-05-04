投信新基金 主動式搶鏡

台美科技產業重量級企業近期密集公布最新財報，不論是在資本支出不斷擴編下的AI變現能力，還是科技展望，均為市場關注焦點。隨著5月到來，多家投信準備募集的新基金，也多聚焦在美國、科技與台灣等相關主題，尤以主動式商品為大宗。

美國科技產業重量級企業近期密集公布最新財報，包括四大科技巨頭財報表現均優於市場預期，展現穩健成長動能；台灣科技相關財報相繼繳出亮眼成績單，反映企業獲利成長動能帶勁。

安聯投信表示，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的。投信看好由AI帶領的股市長線多頭行情，但也認為全球經濟及金融市場變數仍多，主動策略更顯得重要。

主動中信台灣卓越ETF（00995A）經理人張書廷表示，今年台灣外需動能明確轉強，AI與高階電子需求推升出口與外銷訂單同步放量。AI伺服器、先進製程與先進封裝帶動產業由上游向中下游全面擴散，HBM與高階材料供給仍偏緊。整體企業獲利復甦動能集中於半導體與AI族群，全年成長潛力仍具上修空間。