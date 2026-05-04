快訊

立夏來了！命理師揭運勢加速期「5大星座」迎財運、桃花雙旺

聽新聞
0:00 / 0:00

投信新基金 主動式搶鏡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台美科技產業重量級企業近期密集公布最新財報，不論是在資本支出不斷擴編下的AI變現能力，還是科技展望，均為市場關注焦點。隨著5月到來，多家投信準備募集的新基金，也多聚焦在美國、科技與台灣等相關主題，尤以主動式商品為大宗。

美國科技產業重量級企業近期密集公布最新財報，包括四大科技巨頭財報表現均優於市場預期，展現穩健成長動能；台灣科技相關財報相繼繳出亮眼成績單，反映企業獲利成長動能帶勁。

安聯投信表示，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的。投信看好由AI帶領的股市長線多頭行情，但也認為全球經濟及金融市場變數仍多，主動策略更顯得重要。

主動中信台灣卓越ETF（00995A）經理人張書廷表示，今年台灣外需動能明確轉強，AI與高階電子需求推升出口與外銷訂單同步放量。AI伺服器、先進製程與先進封裝帶動產業由上游向中下游全面擴散，HBM與高階材料供給仍偏緊。整體企業獲利復甦動能集中於半導體與AI族群，全年成長潛力仍具上修空間。

伺服器 台美 美國

延伸閱讀

這基金多元配置雙 ETF 成長引擎 布局台股與全球主題

基金特蒐／台股基金 大賺趨勢財

台股ETF商品 魅力四射

海外股票 ETF 人氣旺 美股商品受寵 單周增近5萬人

相關新聞

聯博全球非投等債 有潛力

聯博-全球非投資等級債券基金近周漲0.7%。近期牽動全球債市走勢的關鍵因素，仍集中於中東地緣政治情勢的發展。通膨壓力與地緣風險交織，使公債殖利率持續在高檔區間震盪。聯準會最新聲明亦點出中東不確定性上升

利安資金韓國 周漲5.7%

利安資金韓國基金近周漲5.7%。法人指出，南韓3月零售銷售年增率放緩至5.6%，韓股近期續由消費電子產品大廠樂金電子、零組件業者三星電機、記憶體大廠SK海力士等電子電機類股與機械、金融、化學等類股領漲

復華亞太神龍科技 亮眼

復華亞太神龍科技證券投資信託基金近周漲3%。儘管中東局勢仍不明，美伊和談陷入僵局，但在美國科技股及AI需求帶動下，科技類股及台韓等亞洲股市表現亮眼。同時，AI軍備競賽進一步升溫，四大美國科技巨頭同步加

投信新基金 主動式搶鏡

台美科技產業重量級企業近期密集公布最新財報，不論是在資本支出不斷擴編下的AI變現能力，還是科技展望，均為市場關注焦點。隨著5月到來，多家投信準備募集的新基金，也多聚焦在美國、科技與台灣等相關主題，尤以

投資趨勢大調查／AI理財 聚焦「人機協作」

投信投顧公會發布「2025年台灣民眾對於共同基金投資問卷調查」指出，台灣投資人五年來投資行為大轉變，包括ETF轉變為主流資產配置工具、行動投資成為主流、AI理財朝「人機協作」發展等，預期這些趨勢仍會持

無視外資大賣超 今年來韓股飆漲64.6%、台股狂漲40.5%

南韓及台灣股市不畏外資大幅賣超，漲勢驚人。今年以來，南韓飆漲64.6%，台股強漲40.5%，在全球主要股市中名列前茅。今年以來，在主要新興亞股中，外資賣超韓股364.2億美元最多，其次是賣超印度201

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。