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無視外資大賣超 今年來韓股飆漲64.6%、台股狂漲40.5%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

南韓及台灣股市不畏外資大幅賣超，漲勢驚人。今年以來，南韓飆漲64.6%，台股強漲40.5%，在全球主要股市中名列前茅。今年以來，在主要新興亞股中，外資賣超韓股364.2億美元最多，其次是賣超印度201.7億美元、賣超台股104.8億美元。

外資上周在新興亞股獲利了結，賣超台股63.5億美元最多，其次是賣超南韓15.4億美元、賣超印度8.6億美元。新興亞股上周漲跌互見，以泰股漲2.6%最強，其次是韓股漲1.9%，台股維持平盤，但印尼則跌2.4%最弱。

外資上周大賣台股，安聯台灣智慧基金經理人陳思銘分析，外資賣超主要是因為中東局勢仍未解決，因此中東產油國的部分國際投資資金部位回流本國。展望後市，台股獲利成長提供韌性，所有拉回都是買點。投資部位以成長股為優先，以景氣最佳的半導體及AI相關供應鏈為核心，汰弱換強，增加投資收益。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，雖然美伊對峙情勢未見和緩，且最新聯準會（Fed）例會前景偏鷹，但AI需求強勁，加上近日美國大廠財報超出預期，激勵相關概念股表現強勢，支持台股行情延續。投資布局方面，持續注意先進製程、光通訊零組件等供應鏈。

印度股市今年以來大跌9.7%，在主要股市中表現墊底。不過，群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度內需動能受惠於GST減稅與所得稅調降逐步發酵，農村購買力持續增強，搭配其他產業政策加持，仍有助支持印度經濟與產業發展。看好景氣復甦及結構成長族群，包含銀行與財富管理受益明確的資本市場類股。另外，變壓器等電力設備族群則受惠於訂單能見度高。

基金 印尼 印度

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