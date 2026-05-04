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美聯準會釋出偏鷹訊號 全球債市短線承壓

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)

美國聯準會近期釋出偏鷹訊號，使市場對利率走向的疑慮升溫，全球債券市場全面承壓下跌。不過，根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，在市場震盪之際，投資資金仍持續流入債市，截至2026年4月29日止的一周（4 月 23 日至 4 月 29 日），三大主要債券市場同步呈現淨流入，顯示投資人對債券資產仍抱持配置需求。

針對近期債市表現，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，雖然聯準會本次會議維持利率不變，但內部意見分歧加深，且部分官員對通膨風險表達擔憂，進而增添市場對2027年前再度升息不確定的預期，壓抑債市。此外，聯準會主席鮑威爾也表示，卸任主席職務後仍將留任理事，使市場解讀政策立場短期內難以轉向鴿派。

在全球主要央行動向方面，歐洲央行與英國央行預期同樣將維持政策利率不變。受此影響，全球主要債券指數近一周全面下跌，其中通膨連結債與非投資等級債表現相對抗跌，而新興市場主權債與投資級債跌幅則相對較重。

謝佳伶指出，近期牽動全球債市走勢的關鍵因素，仍集中於中東地緣政治情勢的發展。通膨壓力與地緣風險交織，使公債殖利率持續在高檔區間震盪。聯準會最新聲明亦點出中東不確定性上升，部分理事反對給出任何暗示政策轉向寬鬆的措辭，進一步壓抑市場對今年降息期待，帶動公債殖利率攀升。

謝佳伶表示，隨著全球進入超級央行周，主要央行政策分歧依舊明顯。其中，日本央行與美國聯準會皆維持政策利率不變，其中聯準會利率維持在3.5%–3.75%，但整體基調皆略偏鷹派。在重要經濟數據即將陸續公布、央行官員密集發聲的情況下，市場短線仍以事件驅動為主，波動度可能維持偏高。

展望後市，謝佳伶指出，對於2026年的整體市場展望仍維持原有判斷不變。儘管地緣政治衝突帶來逆風，但有望被 AI 普及、再工業化趨勢，以及財政與貨幣政策所形成的順風所部分抵銷。近期企業財報普遍優於預期，管理階層釋出偏正面展望，也帶動盈餘預估持續上修，多項經濟數據顯示成長動能仍具延續性。

以美國非投資級債市場為例，目前整體殖利率水準仍高於 7%，在高息環境下具備吸引力。信用品質基本面維持穩定，短期再融資壓力仍低，有助於企業維持良好資產負債表紀律；同時，市場整體信用品質結構已較過去明顯改善。謝佳伶認為，在此環境下，新債發行規模預期將維持穩定，信用利差有望處於相對低檔，違約率則可望持續低於歷史平均水準。

美國 公債殖利率 美國聯準會

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