超級財報周發酵、科技撐腰 美股基金淨流入續居冠

根據EPFR統計顯示，統計自2026年4月23日至4月29日止近一周，美股基金以淨流入192.93億美元居冠，其他除拉丁美洲以淨流入3.1億美元外，其餘均呈現淨流出。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，投資人迎接美國多家科技巨頭財報，市場關注科技股業績及AI投資回報等，美國聯準會決議按兵不動但釋出鷹派訊號，美股指數近期再創新高後回落。美伊僵局持續，油價高漲尤其對高度依賴進口能源的歐洲經濟形成沉重壓力，同時投資人等待歐洲央行利率決策，市場情緒偏向觀望。

洪華珍表示，中東局勢仍是市場焦點。根據消息，伊朗已透過巴基斯坦向美國提交新的談判方案，此舉一度重燃市場對區域和平及荷莫茲海峽重新開放的希望。受此影響，國際原油價格大幅下挫，美國WTI原油盤中一度跌破每桶100美元大關。儘管中東局勢仍不明，美伊和談陷入僵局，但在美國科技股及AI需求帶動下，科技類股及台韓等股市表現亮眼。美國科技股財報表現亮眼，以記憶體為例，明顯係由AI需求點燃這波超預期兌現的儲存超級周期；與此同時，AI軍備競賽進一步升溫，也不斷推升資本支出預測，四大美國科技巨頭同步加碼，是推升此波資本支出預測的核心。

根據權威市調機構TrendForce預測，今年第2季全球DRAM記憶體合約價將暴漲58% 至75%，漲幅之大在儲存產業的一般景氣周期中前所未見；另一方面，市場最新研究預估，2026年全球超大規模雲端業者資本開支有望突破8,000億美元。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，近期財報周密集登場，許多台灣科技重量級企業公布最新財報均展現穩健成長動能，且獲利持續上修，表現相當亮眼。而獲利上修的成長動能，主要來自於上游零組件持續漲價所致，包括晶圓代工、記憶體、被動元件、銅箔基板，以及主被動零組件等，均明顯受惠於AI浪潮所帶來的暢旺需求。

陳思銘表示，看待近期外資的賣超，主要是源自於中東局勢仍未解，致使部分中東產油國的國際投資資金部位，短線面臨需要匯回挹注當地經濟的壓力所致。

展望後市，陳思銘表示，總經面市場關注降息、匯率、關稅，基本面預期企業盈餘有雙位數成長，政策面以美國期中選舉為主軸，指數正向看待。台股獲利成長提供韌性，所有拉回都是買點。投資部位以成長股為優先，以景氣最佳的半導體及AI相關供應鏈為核心，汰弱換強，增加投資收益。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示， 多頭動能仍在AI 資本支出持續擴張帶動台灣半導體需求，2026 年台股企業獲利年增率上調至 30% 以上，且 AI 伺服器出貨集中在下半年，獲利持續上修空間仍在。隨著 AI 應用從基礎建設延伸至終端裝置與軟體服務，台灣供應鏈受惠面將進一步擴大，有望為股市墊高長線底部、挑戰新高提供基本面支撐。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，因應產業景氣回溫但分化加劇的環境，策略上更需強化投組中期成長動能與基本面品質，建議將重心放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群，包括 ABF、PCB 製造與材料設備、儀器設備工程等，反映這些領域在需求能見度與產業升級趨勢上的優勢；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。