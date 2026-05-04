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外資上周淨流出亞股 賣超台股63.5億美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

觀察上周國際資金流向，外資拋售新興亞股，整體淨流出92.5億美元，其中，台股遭外資賣超63.5億美元最多，其次為南韓遭外資賣超15.4億美元，外資賣超印度8.6億美元、賣超印尼4.1億美元，僅有泰國呈現小幅買超0.1億美元。

指數漲跌部分，中國信託投信表示，新興亞股上周漲跌互見，泰國、南韓漲幅較多，分別上漲2.6%及1.9%，印度小漲0.3%，台股、越南則漲跌持平。印尼、菲律賓則小跌2.4%及1.8%，整體新興亞股小跌0.3%。

美股與經濟數據觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，美國第1季財報繳出亮眼成績，根據S&P500企業今年第1季已公布財報顯示約有80%獲利優於預期，整體EPS年增率約15%，創下自2021年第4季以來最強勁的獲利紀錄，預估第1季整體獲利成長約12.6%，為連續六季度實現雙位數增長，顯示美國企業獲利維持穩健。

楊士醇指出，本周市場聚焦經濟數據，美國4月ISM製造業指數的就業分項已連續兩個月下滑且低於50，加上全球知名人力資源網站Indeed公布4月下旬的職缺數較3月明顯下滑，可能反映就業需求再度降溫，備受矚目的4月非農就業報告將於本週公布，華爾街普遍預期數據可能出現疲軟，屆時需留意市場對經濟成長放緩的擔憂，特別是在通膨居高不下的情況下，將限制聯準會採取降息行動的空間。

楊士醇認為，市場對美伊戰爭負面消息出現鈍化，但衝突仍未結束，預料短期受地緣政治、油價通膨、經濟數據等多空事件拉扯，市場將持續震盪，但中長而言受惠AI深度應用與商機外溢，企業基本面仍具有韌性，股市維持中性偏多看待。

越南股市觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數歷經3月震盪隨後攀升回穩，這波主要拉抬指數的族群，正是越南最大私營綜合企業Vingroup，也是越股的大型權值股。Vingroup去年合併營收逾300兆越南盾，較前一年成長76%，而今年第1季合併營收達104.3兆，較去年同期增長24%，表現優於市場預期，另外，Vingroup也上調2026年稅後淨利至35兆越南盾，管理階層樂觀的指引也是拉動單月股價表現的一大原因。

張晨瑋說，綜觀整體盤面，除主要權值股表現亮眼，今年以來越南基本面也持續展現韌性，例如，越南第1季GDP年增7.83%，不僅高於去年同期的7.05%，更刷新16年來的同期紀錄。雖然受到中東戰火推升油價影響，GDP成長動能較去年第4季的8.46%稍有回落，但整體經濟表現依然穩健，加上越南國會會期結束，政府領導層確立，新任總理黎明興主張積極推動越南GDP成長，欲實現經濟飛躍的目標，伴隨著政策積極作多，從中、長期角度，越南持續正向看待。

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