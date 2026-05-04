具備內需、金融與數位經濟等多元成長動能 印度基金逢低布局

印度股市今年來表現偏弱，不過4月已逐步回穩。法人表示，從經濟結構與企業基本面觀察，印度仍具備內需、金融與數位經濟等多元成長動能，隨市場評價回落，中長期投資價值正逐步浮現，建議可逢低布局印度基金。

瀚亞投信分析，印度經濟成長動能仍以內需為核心支撐，包括消費、信貸與服務業活動持續擴張，高頻經濟數據呈現高原震盪走勢，顯示基本面尚未出現明顯轉弱。就產業面來看，消費、金融與科技相關產業依舊是市場關注焦點，企業獲利趨勢並未遭到根本性破壞。

印度央行目前維持觀望與中性立場，並擁有相對充足的政策彈性。瀚亞投信指出，當前通膨壓力主要來自供給面因素，央行除利率工具外，亦可透過外匯干預等方式維持金融市場穩定，有助於降低貨幣政策對整體經濟的衝擊。

資金面方面，雖然近期外資賣壓較明顯，但印度市場具備規模龐大且黏著度高的國內資金，已成為市場重要的防禦力量。在外資調節期間，內資持續進場承接，有助提升市場築底的穩定度。

此外，中東地緣政治局勢尚未完全緩解，推升油氣價格波動。印度作為能源進口國，短期難免受到影響。不過瀚亞投信認為，政府透過補貼機制與價格干預，已大幅降低能源成本轉嫁至消費端的影響，整體通膨與財政壓力仍在可控範圍內。

瀚亞投信強調，短期市場雜音難免，但在基本面與政策支撐下，印度股市於修正後已逐步展現長線投資吸引力，投資人可持續關注結構性成長趨勢的發展。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，近期受到美伊戰爭以及油價飆升影響，印度股市走勢震盪，不過在政府快速因應下，最壞狀況應已過去。後續來看，印度政府已尋找替代來源，此外，也將削減燃油貨物稅，增加肥料及瓦斯補貼、能源國企補貼等，預期通膨不致失控。