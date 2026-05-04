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美股、亞股迎亮麗5月 全球主要股市單月平均以費半漲逾4%居冠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
費城半導體指數不但在17年來的5月平均月漲幅居冠，今年來強漲48%，也是領漲主要指數。圖為AI示意圖。 路透
費城半導體指數不但在17年來的5月平均月漲幅居冠，今年來強漲48%，也是領漲主要指數。圖為AI示意圖。 路透

時序來到5月，觀察金融海嘯後2009年以來，全球主要股市指數5月單月平均表現，以費城半導體指數漲4.1%居冠，其次為印度漲2.4%，深圳綜合、越南、那斯達克、台灣加權指數也都有1%以上的平均漲幅。整體來看，美股及亞股5月表現佳，尤其是美股科技、印度及台股。

在美股方面，中租基金平台總經理蘇皓毅表示，儘管地緣噪音不斷，但投資市場焦點已逐漸回歸企業獲利基本面。根據Factset最新統計，美股2026年首季財報表現優異，高達84%的S&P 500企業獲利優於預期，獲利成長預估更上調至15.1%，締造美股連續六季雙位數增長的輝煌紀錄。

蘇皓毅指出，美股由資訊科技、金融與通訊服務等族群領頭，營收強勁成長，顯示實質經濟韌性極佳，遠比市場悲觀預期紮實。企業獲利才是支撐2026年多頭行情的核心主旋律，足以抵禦地緣政治引發的短期情緒回檔。

費城半導體指數不但在17年來的5月平均月漲幅居冠，今年來強漲48%，也是領漲主要指數。主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕指出，半導體類股持續走強，同步引領美股漲勢。展望後市，持續看好AI供應鏈、工業族群，包括半導體設備、晶片、記憶體、光通訊、電力設備、基建等類股。

印度17年來5月平均漲幅排第二，但今年來卻下跌9.7%，在主要股市中表現遠遠落後。群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，印度股市本益比已修正至合理位置，內外資也持續看好印度股市。政策支持及內需強勁帶動下，資金可望持續流入，建議投資人在股市震盪或拉回之際逢低分批布局。

台股2009年以來的5月平均上漲1.3%，今年來則已大漲36.4%，在全球主要股市中名列前茅。主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，過往台股雖然有五窮六絕之說，但近十年來此現象已少見。5月迎股東會旺季，加上財報陸續公布，有望支撐行情，是投資人把握機會布局台股的契機。

台股基金成為基金首購族的最愛。「鉅亨買基金」統計，今年以來平台開戶申請人數較去年同期爆增五倍。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，全球AI資本支出循環尚未結束，驅動市場的關鍵因素仍然延續。

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