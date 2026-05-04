全球市場觀測站／財報亮眼 科技股有戲

上周市場焦點放在美國重量級科技股財報以及各國央行利率決策會議，整體而言，科技股財報表現亮眼，但個別公司股價表現出現差異，反映市場對於科技巨頭資本支出的看法及預期有所不同。

美國4月29日七巨頭中即有Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta等四家公布第1季財報，Alphabet第1季EPS為5.11美元，營收達1,099億美元，均高於市場預估，且其雲端營收年增63%讓市場驚豔。

微軟的營收與EPS同樣超越預期，但對於OPEN AI的投資虧損引起關注；亞馬遜的核心業務表現突出，營收與EPS躍升；Meta的財報表現亮眼，但上調資本出的金額比市場預期高，用戶成長不如預期，公布財報盤後股價下挫。30日蘋果（Apple）也公布優於預期的財報與展望。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，無論是美股或是亞洲的韓、日與台股等市場，股價指數迭創新高，短線一有風吹草動即可能觸發回檔整理賣壓，不過，真正的科技超級循環（Super Cycle）都有持久性，短期遭遇逆風時，最重要的是確認需求是否改變。

目前AI需求持續成長，相關應用也推陳出新，美國科技巨頭雖然資本支出龐大，但市場也看到相關的投資正轉化為實質的營收與獲利，對市場而言，這不僅支撐龐大的資本支出，其實也強化其抗風險能力，反而是更值得青睞的關鍵。

債市方面，上周市場聚焦各國央行會議，率先登場的日銀雖維持利率不變，但對未來看法轉趨鷹派，市場普遍預估6月升息，歐洲央行亦表示因通膨壓力，最快可能6月升息。至於聯準會，內部成員對於利率看法意見分歧，市場認為未來降息可能趨緩。在此情況下，上周美債殖利率走大幅走升，拖累債市表現。相較於信用債，新興債與邊境市場債仍相對突出。

成熟市場可留意債券殖利率較高且債信良好的澳洲主權債。