基金特蒐／台股基金 大賺趨勢財

台股近期盤面主軸明顯轉向具基本面支撐的AI相關次產業，在短線震盪加劇之際，資金聚焦長期成長確定性高的族群。根據統計，富邦新台商基金近一月報酬率有35.6%，近三年報酬率更是突破500%，展現在團隊合作下穿越景氣循環的強勁實力。

此績效亦凸顯出了富邦投信研究團隊的實力，富邦新台商基金並榮獲第29屆「傑出基金金鑽獎」，富邦投信研究團隊在產業研究深度、選股精準度的綜合競爭優勢，成為市場關注焦點。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，在全球政經不確定性升溫、通膨與利率環境反覆之際，市場投資主軸正由景氣循環轉向結構性成長。人工智慧（AI）快速發展，持續重塑全球供應鏈與產業版圖，已成未來數年最關鍵的成長引擎。

隨著AI應用加速落地，資料中心建設需求顯著攀升，帶動散熱、電力設備與高速傳輸等基礎設施投資同步擴張，逐步形成完整AI生態系。在此趨勢下，相關供應鏈具備長期成長潛力，成為資金中長線布局核心。

基本面方面，外需動能持續強勁。根據經濟部統計，3月外銷訂單達911.2億美元，月增42.7%、年增65.9%；第1季外銷訂單達2,319.1億美元，季增6.1%、年增50%，顯示全球需求回溫，為台股提供有力支撐。

從產業鏈觀察，雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，推升AI基礎建設進入上升週期，並帶動半導體、先進封裝、伺服器及PCB、CCL等族群需求同步升溫。謝尚瑾指出，具備技術門檻、供應鏈關鍵地位與需求成長確定性的企業，將在本波AI浪潮中脫穎而出。

現階段來看，AI供應鏈仍為最具延續性的投資主軸，建議長線關注半導體先進封裝與設備、ASIC、散熱、光通訊，以及ABF、CCL等關鍵材料族群。

此外，單台AI伺服器耗電動輒突破1,200瓦，可帶動電源管理晶片、電源轉換元件與功率元件需求大幅成長。

研究機構TrendForce預估，2026年全球8吋晶圓廠產能利用率將升至85%～90%接近滿載水位，在供需趨緊情況下，具備技術優勢與定價能力的IC設計廠，有望順利轉嫁成本、維持獲利動能。

在投資策略上，謝尚瑾建議，短期市場仍受地緣政治與利率變動干擾，投資人應持續關注政策與資金動向，但不宜因短線波動偏離長期配置方向。尤其在AI需求持續擴張下，相關產業基本面穩健，逢回布局更有助掌握中長期成長機會。

整體而言，AI帶動的產業升級與資本支出循環已逐步成形。在市場波動加劇的環境中，掌握產業趨勢、聚焦核心供應鏈，並透過紀律化投資策略進場，將是投資人穿越震盪、布局未來成長的關鍵。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾。富邦投信／提供

經理人謝尚瑾小檔案

操作心法

●產業趨勢優先、基本面驗證、紀律執行

聚焦AI、半導體與高成長族群，嚴選具競爭優勢與獲利能見度企業，並透過分批布局降低波動風險；同時動態調整持股，汰弱留強，兼顧長期成長與風險控管。（王奐敏）

投資小叮嚀

●掌握趨勢、穩健布局

投資人宜回歸基本面與產業趨勢，優先布局具長期成長動能的AI、半導體與高股息族群。透過分批進場，降低進場時點風險，避免情緒化追高殺低，穩健參與市場成長機會。

●風控優先、靈活應對

需留意國際變數如利率政策與地緣政治對盤勢影響，資產配置應適度分散，兼顧成長與防禦。操作上嚴守停利停損紀律，並視市場變化動態調整持股，提升投資效率，在波動中累積長期報酬。（王奐敏）