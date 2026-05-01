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太空題材 帶旺科技基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

4月底台股閃現4萬點新高，類股指數中的網通股挾全球航太發展利多，統計至29日上市通信網路指數今年來漲80.15%，超越加權指數的36.45%，觀察配置網通股比重前十高的台股／科技基金，持股介於9.80~26.77%之間，全球太空熱後市助攻基金績效。

從輝達GTC大會宣告AI邁入太空時代到美國總統川普太空優勢令，讓網通相關低軌衛星族群成熱門股。據投信投顧公會統計至今年3月底，布局網通股比重前十的台股科技基金，以台中銀數位時代基金布局網通股26.77%最高，台新2000高科技基金持有約16.37%次之，第三為野村高科技基金持有14.81%。6月SpaceX IPO後，資金估將持續進入，長線看全球衛星通訊需求擴張，有利台廠衛星供應鏈接單出貨。

投資選股上，台中銀數位時代基金研究團隊指出，網通股看好低軌衛星供應鏈，主因隨著星鏈等衛星內部升級為飛行的資料中心，台廠交換器霸主有太空AI算力投資題材。券商預估，衛星市場未來五年內，將發射7萬顆低地球軌道（LEO）衛星，台廠低軌衛星供應鏈將受惠。

野村高科技基金謝文雄表示，從產業基本面觀察，AI需求已由題材驅動逐步轉向實質營收貢獻，特別是亞洲相關供應鏈受惠AI資本支出爆發，訂單能見度明顯提升，台灣在先進製程、伺服器、IC設計與高速傳輸等領域，均出現結構性成長動能。

川普 美國 台股

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