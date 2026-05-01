國泰永續高股息 創雙高

5月ETF配息戰即將展開，投資人偏好改變、台股走大多頭行情讓殖利率變低、盤面風格轉換等多項因素影響，高股息ETF近來面臨較大的資金調節壓力，多檔使出渾身解數，其中，季配的主要代表之一國泰永續高股息（00878）本季配息金額及單季配息率都創下掛牌來新高。

昨（30）日有八檔台股ETF進行第一階段配息公告，且都在5月19日進行除息，其中，季配型有四檔，國泰永續高股息每受益權單位擬配發0.66元，以昨日收盤換算，單季配息殖利率2.59%，雙雙創下掛牌來新高；主動野村臺灣優選每受益權單位擬配發0.48元，單季配息殖利率2.20%，成立來第三度配息也創新高。

兆豐藍籌30每受益權單位擬配發1.4元，單季配息殖利率為2.08%，配息金額創改季配來新高；兆豐永續高息等權每受益權單位擬配發0.22元，單季配息殖利率為1.39%，金額持平於前一季度。

月配型的兆豐電子高息等權每受益權單位擬配發0.09元，單月配息殖利率0.51%，配息金額創2024年11月來新高；富邦特選高股息30每受益權單位擬配發0.075元，單月配息殖利率0.48%，配息金額連六個月一致；富邦臺灣優質高息每受益權單位擬配發0.11元，單月配息殖利率0.43%，配息金額連13個月一致；野村趨勢動能高息每受益權單位擬配發0.054元，單月配息殖利率0.31%，配息金額連11個月一致。

國泰投信指出，4月以來台股表現強勢，加權指數一度突破4萬點，顯見市場對台股仍深具信心，雖短線波動較大，但長線仍是利多格局，提醒投資人此時應居高思危，在配置上採取核心與衛星配置，例如以市值型標的為核心，再搭配體質相對抗波動的高股息ETF。

展望台股後市，主動野村臺灣優選經理人游景德表示，台股中長期仍可聚焦結構性成長題材。建議投資配置回歸基本面，避開高槓桿與循環轉弱族群，並持續關注AI、低軌衛星、光通訊與先進製程等具長期趨勢的產業，因應市場可能出現的波動調整。