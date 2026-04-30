台股科技基金 漲勢猛

今年來科技股漲勢凌厲，驅動大盤往4萬點大關挺進，統計今年來截至28日，電子指數大漲46.5%，優於大盤的36.4%；而台股科技型基金有超過五檔今年來報酬率逾八成，更是明顯打敗電子指數走勢，包括玉山科技島、摩根新興科技、台新2000高科技、富蘭克林華美高科技，以及野村高科技等基金，漲勢傲人。

玉山投信指出，2023年下半年以來，AI驅動的獲利上修循環持續推進，台股企業獲利展望一路走升，至今仍未出現反轉跡象，今年在晶圓龍頭大廠屢屢繳出財報好成績的帶動下，台股整體企業獲利年增率預估上看32%，亦成為支撐台股延續多頭格局的核心動能。玉山科技島基金（原PGIM保德信科技島）經理人王偉哲指出，晶圓龍頭大廠加速擴張先進製程產能，為因應AI與高效能運算需求爆發，相較過往正以二倍速推進擴廠計畫，今年更同時有五座2奈米晶圓廠進入產能爬坡階段，寫下歷年最積極的擴產紀錄。

此外，王偉哲表示，國內外同步進入超級財報周，美股可留意四大CSP資本支出，國內則有不少AI產業龍頭股將舉辦財報法說，相關展望都將是AI科技股未來走向的風向球，目前市場預估中大型股第1季的財報法說多呈現年增雙位數的成長，在營運展望看升之下，台股投資氣氛依舊偏多。

王偉哲說明，雖然近日4萬點得而復失，然目前技術面仍維持強勢，內資ETF買盤持續發燒，加上相關國內外科技股財報展望樂觀，有利指數震盪盤堅，惟外資期貨空單持續增加，加上正乖離過大，仍須留意行情劇烈波動。

在選股上，王偉哲建議，科技股仍為台股投資主旋律，不妨以半導體測試、光通訊、半導體設備等產業為主軸，聚焦科技成長股，並因應類股輪動操作。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，分析師估計上市櫃企業獲利第2季至第3季將有強勁表現，建議台股短線遇大幅拉回仍應擇優布局，操作上，應留意新題材與輪漲，預期個股表現將優於大盤表現。類股方面，看好AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料與設備；美國設廠受惠股；低軌道衛星；高股息殖利率族群；機器人與自動駕駛等。