五檔債券商品 交投火熱

自2月底中東衝突以來已屆滿兩月，主要股市在AI題材助攻下走高，債券市場表現雖未如股市活躍，但存續期短且收益水準不錯的券種仍吸引穩健投資者配置，統計有五檔債券ETF日均量超過5,000張，且繳出正報酬成績，類型為非投等債ETF與短天期投等債ETF。

財富管理專家表示，中東衝突為市場平添波動，所幸非投等債基本面未受太多影響，此外，美伊戰火引發油價飆升，讓市場關注通膨壓力是否再起，對於未來利率政策動向的臆測不斷，而非投等債、短天期投等債因存續期較短，波動相對較低，加上也都提供債息，故近期表現相對突出。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，雖然地緣政治風險疑慮仍存，不過市場認為最為恐慌的時刻已過，投資情緒有所回升。鑒於全球經濟仍具韌性，今明兩年GDP不看淡，且企業獲利與資產品質展望仍穩健，再加上市場資金依舊偏向寬鬆，再融資風險不高，違約率料將持穩於低位，有利於低存續期間且以領息為主要獲利來源的非投等債表現，投資人不妨透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件，力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF來參與。

群益ESG投等債0-5ETF經理人呂汶芳指出，儘管美伊對外表述仍存分歧，但因川普宣布無限期停火，地緣政治不確定性略有緩解。展望後市，美伊衝突仍可能干擾能源供應，推升通膨並將利率維持於高檔區間，短天期投等債憑藉低利率敏感度與穩定息收特性，配合其短存續期間、低波動防禦優勢，適合做為當前利率高檔震盪階段，資金配置與停泊的核心工具。

主動中信非投等債ETF經理人陳昱彰表示，非投等債具備票息率較高、存續期間相對短的特性，對利率波動的敏感度較低，更適合作為震盪市況中的收益型配置。

從今年以來的表現也可觀察到，非投等債的總報酬已明顯優於投資等級債與公債，顯示市場資金正在重新評價其角色。