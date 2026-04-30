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印度基金 價值浮現

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

受惠美伊和談的利多激勵，近期印度股市強勢反彈，帶動投信發行印度基金近一個月表現，包括台新印度基金、群益大印度基金等兩檔，近月績效都超過一成。

法人表示，受到資金集中AI，印度大盤漲勢受限，盧比走勢偏弱等因素影響，近一年印度股市表現受壓抑，預料在經濟強韌支撐下，印度股市可望重拾上漲動能。

群益投信印度市場研究團隊分析，現階段投資印度有多項利多，包括通膨明顯降溫，印股連帶受惠；獲利成長加速，外資態度轉向；評價相對低估，印股便宜進場；指數盤整已久，後市可望補漲。群益大印度基金經理人洪玉婷表示，資金面上，外資自3月大幅賣超後，4月至今賣壓減緩，加上停戰後盧比貶值壓力減輕，預期外資賣超最壞情況應已過去；同時，內資則持續買超，後續資金回補動能值得期待。

印度3月通膨在食品價格驅動下雖有上升，但仍在央行目標區間內，核心通膨則維持，由於印度政府今年重新編製CPI計算標準，食品與農產品通膨權重將降低，未來物價受其影響的程度將隨之減輕，未來經濟發展料將回到正軌，對印度股市有正面效益。

瀚亞投信分析，雖然印度高度仰賴能源進口，短期仍須承受油價與天然氣價格波動帶來的干擾，但政府透過燃油補貼、價格平滑機制與替代能源調度，有效降低衝擊向消費端全面蔓延。

印度 群益 通膨

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