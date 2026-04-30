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投資美股 跨產業配置

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東局勢前景不明，企業獲利成為支撐美股的重要力道。法人指出，AI帶動美股資金回流龍頭股，但在市場波動加劇的環境下，投資最好跨產業分散配置，不要只集中在單一產業。

貝萊德智庫指出，不論最終市場格局如何演變，AI主題將持續推升美國企業獲利，尤其看好支撐AI擴張的實體基礎建設與相關設備，例如半導體、電力，以及資料中心等資產。

貝萊德標普卓越50（009813）經理人楊貽甯表示，即使全球仍存在地緣政治與政策變數，但市場焦點已逐漸回到經濟成長與企業獲利本身。在大型企業財報表現相對穩健的帶動下，美股目前持續展現吸引力。尤其是獲利能力與競爭優勢的企業，將可能更容易持續獲得市場青睞。

楊貽甯指出，從目前美國財報季來看，約76%企業獲利優於預期、86%營收優於預期，其中65%的營收及獲利都優於預期。市場預估第1季獲利與營收年增率分別為13.1%與9.7%，均高於去年第4季。

楊貽甯表示，在此基礎下，市場動能雖由AI驅動，但企業的成長來源已逐步擴散至不同產業。大型龍頭企業多橫跨科技、消費、醫療與工業等領域，不僅能直接受惠AI發展，也可同步參與整體經濟與企業投資循環，提供更為多元的成長來源，有助於在不同市場環境中維持較穩健的表現。

雖然市場再度擔心AI營收不如預期，但富蘭克林投顧指出，預期AI浪潮將延續，長遠來看科技股仍將維持多頭格局。

同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議投資人多元布局掌握多元投資機會。

營收 美國 中東

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