全球股市強勁反彈 4月海外基金績效：半導體族群助陣台股、科技勁揚

4月全球股市強勁反彈。儘管中東局勢反覆，但市場樂觀解讀美伊雙方仍將達成協議，搭配AI浪潮引領半導體強勁需求，美、台、日、韓多國股市持續刷新歷史新高，台股、科技股成為盤面主流。新興市場也受惠地緣降溫與美元回軟，無論股、債市均有出色表現。

就海外基金績效，總計台灣金管會證期局核備的954檔境外基金（包括股、債、平衡型、票券、另類投資）於4月以來平均上漲5.38%；其中，620檔股票型基金平均上漲7.65%，57檔混合資產（平衡型）基金平均上漲4.6%；256檔債券型基金平均上漲0.52%。

富蘭克林證券投顧表示，中東地緣衝突消息面反覆、能源價格高位震盪，但在企業獲利表現持續走強下，市場的整體信心仍逆勢升溫。根據LSEG I/B/E/S 4月24日預估，標普500指數首季獲利預估年增達16.1%，較月初進一步上修，也將是連續第六季雙位數成長，為2011年以來最長紀錄，顯示美股企業基本面仍持續穩健。不過，4月以來隨全球股市強勁反彈，股市估值快速墊高的情況下，仍須留意地緣情勢反覆或聯準會政策變化帶動市場波動。

富蘭克林證券投顧建議，以美國及新興市場平衡型基金為核心配置，兼具股市成長及債息收益機會。債券建議側重美國非投資級債及新興市場當地貨幣債券型基金，股票可留意科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金，並依個人風險屬性搭配黃金或天然資源產業型基金。

主要區域股票型基金：台股強漲，亞洲與新興市場緊追其後

半導體與科技股加溫，不僅日、韓股市收復3月失土並刷新歷史高位。台股因獨具高階晶片與完整AI硬體供應鏈優勢，股市強勁走高，市值更超越英國及加拿大成為全球第六大股票市場。4月台灣股票型基金大漲38.27%，居所有區域股票型基金之首，亞洲(不含日本)股票型與新興市場股票型基金則受惠台日韓股市連袂創高，單月分別上漲13.8%與13.03%。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場已出現明顯結構性轉型，不同於2000年初期波動劇烈特性，近年其市場波動度已逐步收斂至與成熟市場相當。主因在於新興市場投資標的，已轉向具全球競爭力的產業領導企業，企業公司治理與資本紀律亦明顯改善。2022~2023年之後新興市場獲利成長重新加速，目前已明確進入新的上升循環，2026年獲利成長率預估約30%、2027年預估約15%，這是目前全球主要股票市場中最高的盈餘成長率，有助提振新興股市相對成熟股市的表現。

主要產業型基金：科技重回主流，黃金反彈

4月主要產業型中，以科技上漲17.8%表現最佳，黃金與貴金屬基金也在3月大幅修正後出現反彈，上漲0.26%。至於今年首季漲勢突出的天然資源與公用事業基金，在市場換手與獲利了結賣壓出籠下，表現相對落後。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯分析，AI在數位經濟中的廣泛應用仍被低估，所帶來的生產力提升可能會超過90年代末期的技術周期。由於AI運算需求有望保持強勁，包括領先的半導體製造商、半導體設備商、與更廣泛的AI基礎設施建設相關的公司（包含公用事業、工業、原物料等產業）都提供堅實支撐與進一步表現空間。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金（LUX）經理人史蒂芬‧蘭德認為，黃金不與任何國家或金融體系掛鉤，具有獨特價值，隨著世界變得越來越複雜、越來越不確定，戰爭、其他衝突不斷爆發，人們越來越需要能夠提供多元化和具確定性的投資標的，而黃金正在扮演此一角色。長遠來看，黃金與標普500指數、MSCI指數、其他任何金融資產的相關性都不高，因黃金與這些金融資產有著截然不同的驅動因素，而這正是各國央行青睞黃金的原因。

主要平衡型基金：

新興市場與亞洲平衡混合型基金領先4月平衡型產品全面齊揚，以新興市場與亞洲平衡混合型基金上漲5.61%表現領先，美國平衡型與全球平衡型基金也分別漲3.44%與2.94%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德‧布萊頓指出，儘管地緣消息紛擾，但美國經濟表現穩健，預估今年GDP有望維持近3%增長，且企業獲利動能十分強勁。短線市場因地緣因素拉回，提供極佳股債資產價格錯位與進場布局機會。建議可透過平衡分散布局與穩健收益策略來分散風險、對抗波動，並參與市場長期機會。

主要債券型基金：新興市場當地貨幣債券型居前列

4月債券型基金在美元回落的背景下，新興市場、歐洲與亞洲債券表現均領先美國債券。以新興市場當地貨幣債券基金上漲2.32%表現最強勢，居所有債券型基金首位。以非投資等級債券作為類別而言，歐洲與全球非投資等級債券，表現亦領先美國非投資等級債。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，地緣政治事件再度成為潛在不穩定因素，儘管中東衝突延長與擴大可能考驗全球經濟增長韌性，一些新興國家自身改革的基本面改善、全球貿易重組的主題與中長期美元走弱趨勢仍在。

麥可．哈森泰博補充，新興市場的韌性不僅體現在近年壓力測試下的表現，也獲得外部認可，例如，多國與國際貨幣基金組織（IMF）達成的協議肯定其改革成效，過去一年多亦有許多國家信用評級獲得上調。儘管短期內新興國家債匯市可能因中東局勢帶來的避險情緒而成壓，預期石油出口國表現將優於進口國，而已大幅改善總體經濟結構及國際收支脆弱度的國家，也將更能抵禦當前危機。長遠而言，基本面將再度主導。

國內核備的主要債券型基金表現。資料來源：理柏資訊

國內核備股票型基金表現。資料來源：理柏資訊

國內核備的主要產業型基金表現。資料來源：理柏資訊