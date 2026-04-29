台股躍居全球第六大 AI紅利發威 主動型台股基金績效翻倍勝大盤

台股今開低走低，加權指數終場下跌218.23點，以39,303.5點作收，跌幅0.55％，成交量達8,750億元。儘管單日盤勢震盪，但在人工智慧（AI）強勁需求與半導體龍頭領軍下，台股總市值今年來大增逾35％，接連超越英國與加拿大，躍居全球第六大股市。隨著AI紅利擴及全供應鏈，台股正穩步邁向4萬點大關，而在資金快速輪動的多頭格局中，主動型台股基金展現強大的選股優勢，今年來績效普遍達到大盤的兩倍之多，已成為投資人參與台股長線行情的關鍵利器。

全球AI需求爆發正引領產業結構深度轉型，台股在強大科技供應鏈支撐下，投資邏輯已發生根本性改變，AI投資主軸正由少數雲端服務供應商（CSP）與晶片龍頭，快速擴散至整體生態系，包含客製化晶片（ASIC）、伺服器散熱液冷技術及光通訊等次產業皆迎來強勁成長。

此外，台灣總體經濟基本面提供強大下檔支撐，今年第一季實質GDP年增率達12.7%，出口年增率更高達56.6%，穩健的獲利動能讓台股在全球資本市場中維持相對強勢的地位。

根據Lipper最新統計至4月29日，今年以來台灣加權指數漲幅為36.45%，但多檔熱門主動型台股基金表現更為強悍；其中，野村鴻運基金以逼近九成的報酬率居冠，元大多多與統一黑馬亦繳出逾75%的佳績。值得注意的是，在AI產業鏈由點到面擴散的過程中，富蘭克林華美第一富基金憑藉精準掌握周邊供應鏈與中小型成長股的資金輪動，今年來績效達75.09％，與統一大滿貫、新光台灣富貴等基金齊步締造超越大盤兩倍的優異表現，凸顯出專業團隊在「指數上漲、個股分化」環境下的操盤實力與穩健度。

針對後市展望，富蘭克林華美第一富基金經理人周暐耘分析，近期政府放寬基金對台積電的持股上限至25%，短期雖帶動資金集中大型權值股，造成「指數上漲、個股分化」現象，但若要支撐指數中長期走勢，中小型股的輪動不可或缺。當市場熱度逐步降溫後，部分評價修正的中小型成長股將成為下一階段布局關鍵。

在AI長期趨勢不變下，投資人若想在震盪創高的盤勢中持盈保泰，透過專業團隊管理的主動式基金參與市場，將是掌握台股4萬點行情的最佳策略。

熱門台股基金近期績效

基金名稱 今年以來績效(%) 野村鴻運證券投資信託基金 89.58 元大多多證券投資信託基金 77.56 統一黑馬證券投資信託基金 75.30 富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 75.09 統一大滿貫證券投資信託基金 74.69 新光台灣富貴證券投資信託基金 73.67 貝萊德寶利證券投資信託基金 69.74 聯博大利證券投資信託基金 69.65 摩根台灣金磚證券投資信託基金 68.72 富邦長紅證券投資信託基金 68.12 台灣加權指數 36.45