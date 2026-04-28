股債平衡配置 可攻可守

隨市場風險情緒改善及美國經濟數據有韌性的帶動下，美國股市近期止跌反彈。投信表示，儘管短線仍伴隨中東地緣政治的不確定性，但美國整體經濟動能與企業獲利展望未受破壞，加上通膨壓力並未惡化，顯示多頭趨勢仍然穩固，可配置美國多重資產兼顧成長契機與波動控管。柏瑞美利堅多重資產收益基金經理人江仲弘表示，相較其他區域經濟面臨的變數仍多，美國在經濟韌性與企業獲利支撐下，有望重新成為全球資金配置的核心市場。可透過策略性配置美國科技股、美國政府公債及非投資等級債，聚焦於美國經濟與企業長期增長動能，兼顧收益來源機會與控管波動風險。

據美國勞工統計局4月公布數據顯示，儘管國際油價上漲，使得3月消費者物價指數（CPI）月增0.9%，年增率升至3.3%，創下自2024年以來新高，數據符合市場預期。核心通膨走勢仍保持穩定，顯示基礎通膨壓力仍受控制。

據外資券商GS在4月中統計，2026年S&P 500指數的EPS預估值，自去年下半年以來持續上修，年初至今已提升約5%，反映市場對於企業獲利前景仍抱持信心，將進一步支撐美股反彈力道。