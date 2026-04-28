新興市場債 Q2韌性強

截至2026年第1季，新興市場美元債持續鞏固在全球固定收益領域領先報酬表現。進入2026年第2季，新興市場債依然相當韌性，其根本原因在於新興市場債已歷經結構性改革與修復，整體基本面出現實質性改善，並反映於主權信用評等上調趨勢的基本面轉變。

2023年4月1日至2026年3月31日三年中，新興市場美元債指數上漲高達31.13%的總報酬表現，顯著優於主要債種，例如新興市場美元債的表現是美國投資等級債券漲幅15.56%的兩倍多，也幾乎是彭博全球綜合債券指數漲幅7.97%的四倍；即使與風險性債券的美國非投資等級債指數漲幅27.72%相比，新興市場美元債漲幅31.13%同樣提供更佳的報酬表現。

國泰投顧總代理的摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊指出，新興市場債近期表現強勁，關鍵來自於基本面鞏固與資金面挹注的同步支撐。新興市場國家信評上調行動周期仍具延續空間。這股更廣泛的信評上調趨勢，不僅為過去三年累積逾三成的總報酬提供堅實基礎，也為新興市場債在2026年潛在上行空間提供重要基本面支撐。

除基本面因素外，新興市場債在資金面同樣展現出高度韌性。即便3月在中東地緣政治風險升溫，市場避險情緒短暫升高，2026年第1季新興市場債整體仍吸引約174億美元的資金淨流入；新興市場債歷經2022年至2024年的連續三年資金淨流出後，自2025年5月起資金回流動能逐步增強，並延續至2026年第1季。摩根士丹利新興市場債投資團隊指出，資金流的趨勢轉變，反映投資人對新興市場債整體信用品質與債市結構基本面給予重新評價，顯示投資人正加速拉高對新興市場債配置。