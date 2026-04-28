海外多重資產基金績效靚 前三強近一年報酬率逾120%

近期全球股市震盪上行，能同時掌握成長機會與風險控管的多重資產型基金，成為投資人關注焦點。海外多重資產型基金近一年前十名報酬皆逾42%，前三名基金更繳出超過120%的亮眼成績，顯示透過跨資產與跨區域配置，仍能在AI長期趨勢下創造可觀報酬。

AI題材再度成為資金主軸，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，AI產業進入加速擴張階段，全球雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI基礎建設投資，2026年資本支出預估將突破6,500億美元，年增幅超過60%，為科技產業提供強勁成長動能。在高資本投入帶動下，從晶片、伺服器到雲端應用的完整供應鏈均可望受惠。

本周進入「超級央行周」與「超級財報周」，日本、美國、歐元區及英國央行利率決策陸續登場，市場普遍預期利率將維持不變，有助穩定資金面。另一方面，「科技七雄」與四大雲端巨頭財報即將公布，市場高度關注AI投資是否持續轉化為企業獲利動能，亦將牽動後續股市走勢。

在AI長線趨勢明確、且市場呈現健康輪動格局下，多重資產策略優勢更加凸顯。透過股票、債券及其他資產靈活配置，不僅能參與AI成長紅利，同時可分散單一市場波動風險，提升整體投資組合穩定度。

整體而言，在AI驅動的產業升級與資本支出循環帶動下，多重資產型基金已不僅是防禦型工具，更逐步轉型為兼具成長性與收益性的核心配置。面對後續市場波動加劇，透過跨資產布局，將是投資人參與AI長期趨勢的關鍵策略。

綜觀全球股市，近期美股主要指數持續改寫新高，帶動亞股同步走強。兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，近期因地緣政治風險，日本股市正處於結構性轉變的關鍵期，投資信心不減。日相高市早苗積極的財政與貨幣政策，及國家安全政策，列出將會重點投資的17個戰略領域，包括人工智慧AI與半導體產業等，推動日本國家成長戰略，有助經濟結構性增長動能，展望未來，資金持續流入且企業獲利突出，治理改革見效及評價合理，在政策多重利多加持下，看好日股長期潛力。