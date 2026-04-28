台股連續兩日盤中挑戰4萬點大關，昨（28）日台積電讓出表現空間，由聯發科、台達電等接棒領漲，推升台股盤中一度衝上40,101點，儘管尾盤有賣壓，終場由紅翻黑，轉為下跌94點，收39,521點，不過，近兩日整體台股ETF呈現淨流入逾百億元，買盤持續對台股有期待。

多方朝向4萬點兩度發動攻勢，儘管有部分資金高檔停利，也仍有資金看好台股後續表現空間，在主動式高人氣ETF申購熱潮以及台股高檔的操作策略性ETF的雙買盤帶動下，雖然淨贖回檔數多於淨申購檔數，但這周來整體呈現淨流入約114億元。

觀察近兩個交易日來資金對個別ETF的偏好，資金及話題熱門焦點的有主動統一台股增長淨申購約224億元、主動復華未來50約28億元、元大台灣50正2約25億元、元大台灣50反1約11億元主動國泰動能高息約5億元。

近兩日台股漲1.51%，同期間的ETF市場中，台新臺灣IC設計漲4.69%最多，其次為主動安聯台灣3.15%、富邦臺灣加權正2的3%、國泰臺灣加權正2的3%、群益臺灣加權正2的2.96%、元大台灣50正2的2.92%、元大MSCI台灣的2.75%。

針對近期國際政治局勢，國泰投信認為，儘管美伊緊張局勢尚未完全平息，但金融市場對地緣政治風險的耐受度已顯著提升，反應逐漸鈍化，本周市場的觀測指標將重新回歸科技巨頭的獲利表現，包括微軟、Alphabet、Meta及亞馬遜將於美國時間29日陸續揭曉財報，蘋果於30日接棒，投資圈目前高度關注這些科技巨擘在投入龐大資本支出後，AI應用的變現能力與獲利貢獻度。