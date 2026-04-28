快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

近兩日淨流入逾百億

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股連續兩日盤中挑戰4萬點大關，昨（28）日台積電讓出表現空間，由聯發科、台達電等接棒領漲，推升台股盤中一度衝上40,101點，儘管尾盤有賣壓，終場由紅翻黑，轉為下跌94點，收39,521點，不過，近兩日整體台股ETF呈現淨流入逾百億元，買盤持續對台股有期待。

多方朝向4萬點兩度發動攻勢，儘管有部分資金高檔停利，也仍有資金看好台股後續表現空間，在主動式高人氣ETF申購熱潮以及台股高檔的操作策略性ETF的雙買盤帶動下，雖然淨贖回檔數多於淨申購檔數，但這周來整體呈現淨流入約114億元。

觀察近兩個交易日來資金對個別ETF的偏好，資金及話題熱門焦點的有主動統一台股增長淨申購約224億元、主動復華未來50約28億元、元大台灣50正2約25億元、元大台灣50反1約11億元主動國泰動能高息約5億元。

近兩日台股漲1.51%，同期間的ETF市場中，台新臺灣IC設計漲4.69%最多，其次為主動安聯台灣3.15%、富邦臺灣加權正2的3%、國泰臺灣加權正2的3%、群益臺灣加權正2的2.96%、元大台灣50正2的2.92%、元大MSCI台灣的2.75%。

針對近期國際政治局勢，國泰投信認為，儘管美伊緊張局勢尚未完全平息，但金融市場對地緣政治風險的耐受度已顯著提升，反應逐漸鈍化，本周市場的觀測指標將重新回歸科技巨頭的獲利表現，包括微軟、Alphabet、Meta及亞馬遜將於美國時間29日陸續揭曉財報，蘋果於30日接棒，投資圈目前高度關注這些科技巨擘在投入龐大資本支出後，AI應用的變現能力與獲利貢獻度。

國泰 台積電 台達電

延伸閱讀

台股衝上4萬點大關 ETF兩樣情

ETF成交量再突破千億

台積條款 有望吸金2,000億…投信大部隊資金還沒上車

00981A爆119萬張天量翻黑！最強活廣告發威…00403A開募狂吸近400億

相關新聞

AI 題材助攻 科技高息型穩中求勝 法人按讚

台股飆漲，近日連連挑戰4萬大關，累計今年來加權報酬指數漲幅達36.8%，使台股高息ETF配息能力、總報酬率近來備受關注。投信法人表示，隨著台股高檔、除權息旺季到，台股科技高息ETF將有望穩中求勝。

近兩日淨流入逾百億

台股連續兩日盤中挑戰4萬點大關，昨（28）日台積電讓出表現空間，由聯發科、台達電等接棒領漲，推升台股盤中一度衝上40,101點，儘管尾盤有賣壓，終場由紅翻黑，轉為下跌94點，收39,521點，不過，近

富坦公司債 績優長青樹

市場淡化解讀美伊和平協議僵局，多國股市持續締造新猷。但投資專家提醒，在股市強勁反彈與估值快速墊高的情況下，仍須留意地緣情勢反覆或聯準會政策變化引發市場波動，建議透過可同步受惠景氣與獲利成長，但波動度低

台股商品重登亞太三哥

亞太地區ETF市場規模洗牌，根據彭博數據統計至3月底，台灣ETF市場規模以2,550億美元重返亞太第三大市場位置，以約40億美元贏過南韓的2,510億美元，主要反應中東戰火爆發，韓股3月跌幅較台股深所

海外多重資產基金績效靚 前三強近一年報酬率逾120%

近期全球股市震盪上行，能同時掌握成長機會與風險控管的多重資產型基金，成為投資人關注焦點。海外多重資產型基金近一年前十名報酬皆逾42%，前三名基金更繳出超過120%的亮眼成績，顯示透過跨資產與跨區域配置

新興市場債 Q2韌性強

截至2026年第1季，新興市場美元債持續鞏固在全球固定收益領域領先報酬表現。進入2026年第2季，新興市場債依然相當韌性，其根本原因在於新興市場債已歷經結構性改革與修復，整體基本面出現實質性改善，並反

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。