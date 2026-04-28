富坦公司債 績優長青樹

市場淡化解讀美伊和平協議僵局，多國股市持續締造新猷。但投資專家提醒，在股市強勁反彈與估值快速墊高的情況下，仍須留意地緣情勢反覆或聯準會政策變化引發市場波動，建議透過可同步受惠景氣與獲利成長，但波動度低於股市的非投資等級債來參與市場機會。

要挑選非投資等級債基金，獲獎紀錄與成立時間都是重要參考指標。因為成立愈久的基金因為已通過不同的景氣循環和幾次金融危機歷練，若能搭配長期績效獲得基金獎項的肯定，都可說是長期投資的好選擇。

富蘭克林坦伯頓公司債基金成立日為1996年3月1日，已成立滿30年，是極少數資歷久且績效優異的長青債券基金，深受國內投資人青睞。日前更獲得理柏台灣基金獎的美元非投資等級債券十年期獎項，證明不僅歷史悠久，其整體表現亦是路遙知馬力，值得長期納入平衡核心配置風險或是拓展收益來源的主角。

根據理柏資訊統計台灣核備的境外美元非投資級債基金中，以富蘭克林坦伯頓公司債基金十年原幣累積報酬67.82%居冠，同類型基金平均報酬為53.51%；其於過去三年與五年報酬率分別為26.91%與21.15%，也高於同類基金平均的23.95%與16.35%。

銀行財富管理中心表示，這檔基金經理團隊的特色就是著重品質與主動選債，創造出色的風險調整後報酬能力，去年為因應國內投資人理財需求多元化的趨勢，推出不同配息級別，配息率各有7%甚至是9%以上的選擇。

債券專家分析，3月市場爆發美伊衝突，但非投資等級債券利差仍進一步收窄，當前利差也合理反映了非投資等級債市相較多數歷史期間，整體信用品質已有明顯改善。

儘管以當前利差水準再向下收斂空間有限，但鑑於美國經濟基本面整體展望仍偏正向，美國企業的營運表現良好，企業財報獲利動能強勁，且技術面資金流入強勁下，看好非投資等級債市前景有望續航。