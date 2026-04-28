AI 題材助攻 科技高息型穩中求勝 法人按讚

台股飆漲，近日連連挑戰4萬大關，累計今年來加權報酬指數漲幅達36.8%，使台股高息ETF配息能力、總報酬率近來備受關注。投信法人表示，隨著台股高檔、除權息旺季到，台股科技高息ETF將有望穩中求勝。

根據CMoney統計至昨（28）日，盤面上26檔台股主被動高息ETF今年來市價含息漲幅表現，平均為15.44%，其中，隨著AI需求強勁，科技巨頭們不斷提高資本支出，台灣科技供應鏈明顯受惠，帶動選股鎖定科技、半導體的ETF或是透過經理人主動ETF，皆擁有相對較強的表現。

今年來群益半導體收益上漲46.71%，漲幅居冠且是唯一勝過加權報酬指數的收益ETF，次為主動安聯台灣高息漲30.69%、4月9日掛牌的主動國泰動能高息27.8%，逾兩成有復華台灣科技優息26.47%、群益科技高息成長23.56%、兆豐電子高息等權21.83%。逾10%有野村趨勢動能高息19.26%、國泰永續高股息18.61%、台新永續高息中小18.15%、中信成長高股息17.34%。

群益投信台股ETF研究團隊分析指出，在AI相關產業需求持續暢旺下，台灣因供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，AI應用持續擴大範圍有助支持科技廠獲利成長延續，台股科技型高息ETF有望受惠。

群益半導體收益經理人謝明志強調，高息股誘因除穩定領息，並具跟漲抗跌特性，意味若面臨市況震盪加劇，高息股表現仍相對具韌性，多頭期間也能順勢攀揚可攻可守，為追求穩健存股之投資人可考量採納的投資工具。