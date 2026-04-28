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科技股帶頭 美股基金淨流入續居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR

在地緣風險與基本面並存下，全球股市走勢分化。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年4月17日至4月22日止近一周，美股基金以淨流入180.2億美元居冠，其他包括亞洲不含日本、全球新興市場與拉丁美洲分別淨流入5.09億美元到4.9億美元不等，已開發歐洲則是維持淨流出。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美伊戰爭延燒逾一個月，川普近期單方面宣布無限期停火，但美伊雙方能否再舉行和平談判仍不明朗，歐股延續跌勢，美股受到企業財報及人工智慧（AI）主題等推動科技半導體股帶動上揚。

在日本市場方面，由於美伊和平談判缺乏進展，荷莫茲海峽依然處於封鎖狀態，儘管有經濟數據及企業獲利等基本面利多，日本財務省公布4月12至18日外資買超日股2.38兆日圓，連三周加碼，但在與地緣政治風險交互影響下，日本股市則是呈現拉回整理。

莊凱倫表示，關於中東情勢仍多空紛擾，儘管川普稱已完全掌控荷莫姆茲海峽，但實際上，雙方和談消息反覆，所幸科技巨頭等企業財報表現強勁，提振股市進一步走高。受到亮眼財報提振，必須消費、潔淨能源領漲。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，全球半導體龍頭在矽谷舉辦北美技術論壇，發表最新A13和A12製程技術，主要瞄準未來AI和高速運算需求，不但掀起市場高度討論，更為科技產業前景挹注更多信心，也同時為漲勢動能增溫以及財報周到來的美國股市，增添更多柴火。

展望後市，洪華珍表示，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，進而推動企業提升生產效率與營運競爭力。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢可期，不論就機會面、評價面與基本面，都是長線布局美國科技股的好時機。

在台股方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管中東地緣政治與國際油價波動仍為不確定因素，但短線利空暫時鈍化，加上國際股市回穩與科技族群基本面支撐，帶動投資人風險偏好回升，成為支撐近期台股表現。

展望後市，蕭惠中表示，隨著市場情緒開始擺脫中東局勢雜音干擾，投資人將持續關注國際政經局勢發展、美國貨幣政策動向以及科技產業相關財報表現，評估多頭氣勢能否延續，並觀察量能是否維持高檔，以確認行情的續航力。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，從企業獲利與產業基本面觀察，整體趨勢仍偏正向。根據安聯台股投資團隊預估，2026年台股整體企業獲利成長率達33%，動能更勝去年。其中，電子類股依然獲利強勁成長，金融與傳產受惠低基期回升，整體股市結構更健康，台股多頭格局延續。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，市場波動度持續拉大，加上類股輪動周期縮短，以及超級財報周的登場，配置上更需要置入主動與多策略的因子，同步檢視基本面，現階段可逐步調整核心高股息策略及超額報酬策略配置比重，掌握第2及第3季除權息旺季潛在收息機會。

川普 日本 美伊戰爭

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雖然地緣政治風險仍未消除，但全球金融市場情緒回穩，美股帶領主要股市持續反彈。法人指出，股市出現劇烈修正的尾端風險已經大減。投資人除了科技股以外，可配置醫療保健與工業類股等，相關基金可留意長線布局時機。

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