科技醫療基金長線俏 可留意工業、AI 基建族群

雖然地緣政治風險仍未消除，但全球金融市場情緒回穩，美股帶領主要股市持續反彈。法人指出，股市出現劇烈修正的尾端風險已經大減。投資人除了科技股以外，可配置醫療保健與工業類股等，相關基金可留意長線布局時機。

景順全球研究主管瓊斯（Benjamin Jones）表示，預期各國央行本周不會調整政策利率，市場定價也反映各央行將維持現況。接下來最關鍵的觀察指標，仍是通過荷莫茲海峽的船舶數量。市場預期航運受阻的情況可能持續更長一段時間，但也消化短期干擾。

瓊斯認為，在荷莫茲海峽的貿易未能接近全面恢復，且短期內未出現具體和平協議前，今年布蘭特近月原油價格的下檔支撐可能落在每桶80美元，但市場表現較先前預期來得樂觀。

在資產配置方面，瓊斯維持對股市的正向看法，偏好非美市場勝於美國市場，並預期美元於年底前走弱。不過，他也提醒投資人，相關消息變化仍可能相當快速，投資配置仍應審慎應對，避免過度押注單一方向。

貝萊德智庫認為，美國企業獲利穩健，加上潛在和平協議的帶動，股市仍有進一步上行空間。

貝萊德維持對美國與新興股市的加碼立場，認為AI這項重大趨勢正持續加速發展。

另外，貝萊德還看好電力與基礎建設領域中的AI主題投資機會。

貝萊德指出，市場共識預估，AI基礎建設投資仍將持續上修。自去年10月以來，超大規模雲端業者對2026至2030年的資本支出預估已上調約25%。以2026年為例，原本預估資本支出將達5,200億元，最近已上調到超過7,100億元。

聯準會（Fed）本周將開會，法國巴黎銀行財富管理表示，鑑於通貨膨脹仍存上升風險，且勞動市場供需逐步趨於再平衡，原先預估Fed今年有一次降息空間，現在修正為今年不再降息。

法國巴黎銀行財富管理對於股債市的投資評等為中性，建議投資人分散投資因應波動，並配置醫療保健與工業類股等兼具價值型與防禦性質的標的。

油價短期目標價為100美元，12個月目標價維持在70至80美元。由於能源價格維持高檔，美元受惠程度提高，美元指數12個月目標從93.8調升至96.2。